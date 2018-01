Der Abschlussbericht der Enquete-Kommission ist ein unmissverständlicher Auftrag an die Politik, höchste Anstrengungen zu unternehmen, damit Bürger des ländlichen Raums nicht zum Abwandern in die Ballungsräume gezwungen sind. Der Trend wird sich nicht umkehren, wenn vor allem dort attraktive Jobs, schnelles Internet, beste Bildung und eine gute ärztliche Versorgung zu finden sind. Dabei gibt es ein Anrecht auf gleichwertige Lebensbedingungen – seit Herbst 2013 auf Initiative der CSU sogar in der Verfassung verankert. Die Kommission erinnert zu Recht daran.

Knapp viereinhalb Jahre später klafft dennoch zwischen Wunsch und Wirklichkeit eine Lücke. Das liegt nicht am mangelnden Wollen der CSU-Regierung, die bereits beachtliche Anstrengungen unternommen hat. Doch der Aufholbedarf etwa beim Ausbau des schnellen Internets ist groß. Und beim wohl wichtigsten Punkt, dem Schaffen neuer Jobs, sind auch Ministerpräsidenten darauf angewiesen, dass die Wirtschaft mitzieht. Für die Chefs der Dax-Konzerne ist aber das Unternehmenswohl die Messlatte und nicht wünschenswerte politische Ziele. Appelle fruchten im Zweifel wenig. Es braucht entweder finanzielle Lockmittel – oder gute Argumente: Ostbayern kann mit seinen Hochschulstandorten punkten und dem Potenzial an guten Fachkräften.