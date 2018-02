Brauchtum

XXL-Schneemann: 12,15 Meter groß und „klassisch schön“

Für zwei Arme hat es am Ende nicht gereicht - doch mit seiner stattlichen Größe von 12,15 Metern kann sich der riesige Schneemann namens Jakob heuer besonders gut sehen lassen: Freiwillige Helfer haben den Riesenschneemann nach bewährter Tradition in Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) am Freitag errichtet. Nach etwa zehn Stunden war die stattliche Figur mit einem 17 Meter langen Schal, einem Besen und „schönen roten Bäckchen“ am Abend fertig, sagte Wilhelm Zapf von der Tourist-Info Bischofsgrün.