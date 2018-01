Steuern

Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern sinkt weiter

Immer weniger Menschen in Bayern zeigen sich selbst als Steuersünder an. 2017 sank die Zahl der Selbstanzeigen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent von 459 auf 272 Anzeigen, wie das bayerische Finanzministerium der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die geschätzten Mehrsteuern lagen bei zehn Millionen Euro. In den Vorjahren war die Zahl der Selbstanzeigen stetig gesunken.