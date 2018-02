Verkehr Zahlreiche Hinweise zum Toten aus Mittelfranken Im Fall des am vergangenen Montag auf einer Straße in Stein bei Nürnberg entdeckten Toten sind bei der Polizei mittlerweile zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. „Eine klassische heiße Spur war aber noch nicht dabei“, sagte am Mittwoch Michael Petzold vom Polizeipräsidium Mittelfranken.

Merken

Mail an die Redaktion Im bayerischen Ort Stein wurde ein toter Mann auf einer Straße gefunden. Foto: Markus Merzbach

Stein.Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass der Mann von einem Auto überfahren wurde, der Fahrer danach flüchtete. Ermittler hatten unweit der Unfallstelle im Landkreis Fürth ein Tagfahrlicht entdeckt, das möglicherweise bei der Kollision herausgebrochen ist.

Am Mittwoch wurde bei der Verkehrspolizei Fürth eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. „Die dazugehörigen Beamten beschäftigen sich ausschließlich mit diesem Fall“, sagte Petzold. Die Ermittler fahnden nach einem Wagen mit beschädigter Frontpartie, an dem ein Tagfahrlicht fehlt. Sie erhofft sich dabei auch Hinweise aus Werkstätten in der Region: wo immer Autos mit fehlendem Tagfahrlicht auftauchten, sollten sich die Werkstätten bei der Polizei melden.

Der Tote stamme aus Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger-Land, wo er einen festen Wohnsitz gehabt habe, sagte der Polizeisprecher. Der Mann habe in Stein Verwandte und sei deshalb dort gewesen.