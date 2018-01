Parteien

Zeitnot: Söder verzichtet auf Mitgliedschaft in der Synode

Aus Zeitnot will der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder seine Mitgliedschaft in der Landessynode der evangelisch-lutherischen Kirche beenden. „Es fällt mir sehr schwer. Aber es ist einfach ein Zeitproblem“, sagte der CSU-Spitzenkandidat am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Söder ist seit 2014 ein berufenes Mitglied im Kirchenparlament.