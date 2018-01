Brände Zimmerbrand in Bogenhausen: 100 000 Euro Schaden

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

München.Bei einem Wohnungsbrand im Münchner Stadtteil Bogenhausen ist Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro entstanden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Samstagabend in der Wohnung einer 71-Jährigen ausgebrochen. Diese rief die Feuerwehr, die die Bewohnerin versorgte und das Feuer zügig löschen konnte. Wegen der enormen Brandlast räumte die Feuerwehr die Wohnung zusätzlich aus. Auch die anliegenden Wohnungen wurden während der Löscharbeiten vorsorglich geräumt. Die Bewohnerin blieb unverletzt, die betroffene Wohnung ist wegen starker Verrußung unbewohnbar. Die Brandursache war am Sonntag noch unbekannt.