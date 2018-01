Unfälle Zug kracht in Autofahrer Trotz eines heranfahrenden Zuges überquerte eine Autofahrer den Bahnübergang. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Foto: Bastian Winter

Füssen.Beim Zusammenstoß mit einem Zug ist ein Autofahrer in Schwaben schwer verletzt worden. Der 31-Jährige hatte am Freitag einen unbeschrankten Bahnübergang trotz des herannahenden Zuges überquert, wie die Polizei mitteilte. Die Lokführerin und die rund hundert Fahrgäste blieben unverletzt. Die Bahn konnte nicht weiterfahren, die Passagiere mussten in Ersatzbusse umsteigen. Die Bahnstrecke zwischen Marktoberdorf und Füssen war für rund zwei Stunden komplett gesperrt.



