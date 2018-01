Auto Zukunftsrat der Wirtschaft kritisiert Diesel-Grenzwert Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft hat die EU-Abgasgrenzwerte für Dieselautos kritisiert. Grenzwerte müssten sachorientiert und mit Augenmaß gesetzt werden. „Vorgaben dürfen nur so strikt sein, wie es das primär damit verfolgte Ziel (z.B. Gesundheitsschutz) erfordert, was beispielsweise im Hinblick auf die NOX-Werte hinterfragt werden kann, die am Straßenrand um das 24-fache strenger sind als am Arbeitsplatz“, kritisierte der Zukunftsrat am Freitag in München.

Merken

Mail an die Redaktion Blick auf die Auspuffrohre eines Diesel-Pkw. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv

München.Die Behörden haben für die Luft an Straßen eine Stockoxid-Belastung von 40 Mikrogramm im Jahresmittel als Höchstwert festgesetzt. Am Arbeitsplatz in Industrie und Handwerk sind 950 Mikrogramm zulässig. An mehreren Straßen in München und anderen Großstädten werden die 40 Mikrogramm überschritten. „Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Innenstädten sind unbedingt zu vermeiden“, forderte der Vorsitzende Alfred Gaffal, der auch Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist. Die deutschen Autohersteller sollten ihre Stärke beim Verbrennungsmotor nutzen und ihn durch synthetische Kraftstoffe noch effizienter machen.

Zugleich forderte der Zukunftsrat, die Rahmenbedingungen „für eine kommerziell wettbewerbsfähige und technologisch nachhaltig leistungsfähige Batteriezellproduktion in Deutschland bzw. Bayern zu schaffen“. Die Batterie der nächsten oder übernächsten Generation sollte „bei uns zur Marktreife gebracht und produziert werden“. Die Batteriezelle mache ein Drittel der Wertschöpfung eines E-Autos aus. Dem Zukunftsrat gehören Wissenschaftler, Staatsminister und Wirtschaftsvertreter an.