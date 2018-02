Kriminalität

Zweifacher Mord: Tatverdächtiger schweigt weiter

Der 53-jährige Mann, der nach dem Mord an zwei Frauen in Petershausen (Landkreis Dachau) in Untersuchungshaft sitzt, hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Tatverdächtige schweige weiterhin, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Am Vortag hatte ein Ermittlungsrichter U-Haft gegen den Mann angeordnet.