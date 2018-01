Unfälle Zwölfjähriger von Kleinlaster getötet Bei einem Unfall wurden zwei Schüler verletzt. Einer erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Bei einem Unfall mit einem Kleinlaster kam in Bayern ein Zwölfjähriger ums Leben.

Tacherting.Bei einem Unfall mit einem Kleinlaster in Tacherting (Landkreis Trostberg) ist am Mittwoch ein zwölfjähriger Schüler getötet worden. Ein neunjähriger Schüler wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lkw-Fahrer die Schüler am Straßenrand warten sehen. Als er unmittelbar bei ihnen angekommen war, seien sie plötzlich auf die Fahrbahn getreten und von dem Laster erfasst worden. Beide kamen nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus, wo der Zwölfjährige seinen Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft zog zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzu.

