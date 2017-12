Internet Dank Twitter im Streifenwagen unterwegs Die Polizei Niederbayern startet ihren Twittermarathon. Dank den Tweets sind Sie bei den Einsätzen dabei.

Niederbayern.Das Social-Media-Team der Einsatzzentrale twittert am Freitag und Samstag zwölf Stunden am Stück. Von 15 Uhr bis 3 Uhr in der Nacht begleiten die Polizisten unter dem Hashtag #12H110EZ Notrufe und Einsätze auf dem Kurznachrichtendienst.

Auch auf mittelbayerische.de sind Sie live dabei. Lesen Sie sich hier die aktuellen Tweets durch:

Mit einem Twittermarathon begleitet das Polizeipräsidium Niederbayern alle Einsätze. Vorbild sind die Kollegen in München.

