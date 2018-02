Konzert Als wären die Kellys nie weg gewesen Die Treue der Kelly-Family-Fans ist unverwüstlich. Mehr als 5000 Menschen strömten zum Konzert in Regensburg.

Von Angelika Lukesch

Merken

Mail an die Redaktion Sänger Jimmy Kelly (vorne), dahinter Kathy und John Kelly, gaben in der Donau-Arena alles für ihre Fans. Foto: Jens Niering

Regensburg.Die Kelly Family, die in den neunziger Jahren ihre größten Erfolge feierte, polarisiert: Entweder man liebt sie und ihre Musik – oder man hasst sie. Und dann gibt es noch diejenigen, die die Musik sehr wohl mögen, es aber niemals öffentlich zugeben würden. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten und dies gilt auch für die Kelly Family, zumal jetzt, da sie wieder auferstanden ist und derzeit eine Tournee absolviert, die so erfolgreich ist, als würde sie nahtlos an die Erfolge der neunziger Jahre anschließen.

Tatsache ist, dass die Treue der Kelly-Fans unverwüstlich ist. Dieses Band von Loyalität und eine sehr emotionale Mischung von Freude und Erwartung verwandelte die Donauarena am Freitagabend in einen Hexenkessel, der gleich beim ersten Kelly-Song „Ican’t stop the love“ (1993) zum Sieden gebracht wurde. Mit diesem Lied auf den Lippen betrat Jimmy Kelly (46) unter tosendem Applaus und dem Kreischen der Fans als erster eine weit in die Donau-Arena ragende und dem Publikum quasi entgegenkommende Bühne, die der Kelly Family während ihrer zweieinhalbstündigen Show genug Raum bot, sich den Fans auch aus der Nähe zu zeigen und Kontakt aufzunehmen.

Family-Feeling für alle



„Why Why Why“ (1994) schmetterte der mittlerweile auch als Extremsportler bekannte Joey Kelly (44) in die Donau-Arena , singend begleitet vom fiebernden Publikum und begeistert bejubelt für sein Gitarren-Solo, mit dem er seine Virtuosität an diesem Instrument bewies. Nächster Paukenschlag: Patricia Kelly, genannt Patty (47), als einzige in den seinerzeit typischen Kelly-Look mit rotkarierten Tüchern gekleidet, begrüßte das Publikum, sang den Hit „The first time“ (1994), während im Hintergrund Videos aus alten Zeiten liefen, als die Kelly Family (Gründung 1974) als Straßenmusikanten im Doppeldeckerbus durch die Welt reisten. Damals trat die Familie noch vollzählig auf und der Vater Daniel Kelly (1930-2002) dirigierte als Pater Familias die nicht alltäglichen Geschicke der Kelly Family.

Sehen Sie hier ein Video vom Konzert:

Der Aufbau der Comeback-Show war äußerst geschickt entworfen und tat seine Wirkung. Die Videos aus alten Zeiten wurden dosiert eingesetzt, das eine oder andere Mal sah man die aktuell agierenden Family-Mitglieder als Kinder. Einmal sang John ein Duett mit seinem Alter Ego als Kind – lediglich eine Oktave tiefer: ein anrührender Moment für alle Fans in der Arena. Wohldurchdachte Laser- und Lichtspiele, Videos und gewaltige Pyro-Effekte vermischten die gewaltigen Stimmen der aktuellen Formation der Kelly Family und deren dominierende Bühnenpräsenz inmitten des Regensburger Publikums zu einer aufwendigen und prächtigen Performance, die bis ins letzte Detail durchchoreografiert und von den Kellys mit Leidenschaft vorgestellt wurde.

Nach Patty sang Johnny mit Zylinder auf dem Kopf „Imagine“ (1993), eine Ballade, die alle Fans an diesem Abend in Euphorie versetzte. Kreischalarm war daher bei Angelo Kellys Auftritt fast schon Pflicht. Der Jüngste im Kelly-Clan ließ an diesem Abend mehrmals ein Drum-Solo erklingen. Als er später seine immer noch hüftlangen Haare – das Kennzeichen der Kelly Family von ehedem – löste, kam altes Kelly-Family-Feeling rüber. Auch Katherine Kelly (54) nahm das Publikum mit ihrer ungewöhnlichen, von gewaltigem Tremolo getragenen Stimme gefangen. Paul Kelly (56) trat unter anderem als Dudelsackbläser auf, blieb jedoch weitgehend im Hintergrund. Die Bühne wurde von seinen sechs Geschwistern beherrscht und die konnten das wirklich gut!

Natürlich wurden die alten Hits gespielt, geschickt und professionell arrangiert, mal als Solo eines einzelnen Kelly, dann wieder im Zusammenklang mit den Geschwistern, als Family-Darbietung sozusagen. So wurde auch „Sometimes I wish I were an angel“ (1994) aus dem Album „Over the Hump“, das 2,75 Millionen Mal verkauft wurde, zum Sinnbild des Comebacks der Kelly Family, das sich jedoch eher wie ein Wiedererwachen nach einem längeren Schlaf anfühlte.

Nostalgie und Neustart



Wie die Kellys – in diesem Fall John, Jimmy, Patricia, Katherine, Joey, Angelo und Paul – verschiedene Instrumente beherrschen, ist bewundernswert und erstaunlich gleichzeitig. In ihrer ungewöhnlichen Jugend wurden ihnen die unterschiedlichsten Musikstile eingepflanzt. In der Regensburger Donau-Arena tauchten sie in spanische, mexikanische, irische, französische, amerikanische Klänge und Rhythmen ein, jedoch alles individualisiert durch ihren speziellen Kelly-Klang. Die Stimmen haben hohen Wiedererkennungswert, jeder einzelne steht für sich, die Gemeinsamkeit ist dennoch unüberhörbar.

Wer sich am Freitagabend während des Konzerts in der Arena umblickte, sah in glänzende Augen. Weiße Haarschöpfe saßen neben Teenagern. Männer und Frauen mittleren Alters erwärmten sich an den heißgeliebten und wieder neu gefundenen Idolen und genossen die vertrauten Klänge und Melodien.

Die Kellys boten ihren Fans mehr als hundert Prozent dessen, was diese sich erwartet hatten. Da war Vergangenheit und ganz viel Gegenwart. Da war Jugend und die Hoffnung auf Zukunft. Da gab es eine perfekte Verbindung zwischen Nostalgie und einem Neubeginn. Die Kelly Family funktioniert immer noch und immer wieder.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!