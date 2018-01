Polizei Filmreife Flucht eines Geisterfahrers Der Mann war am Sonntag in falscher Richtung auf der A6 bei Marktredwitz unterwegs. Schließlich rammte er einen Betonmasten.

Mail an die Redaktion Mit seinem VW Golf prallte der Falschfahrer gegen einen Betonmasten. Foto: Polizei

Marktredwitz.Die rücksichtslose Flucht eines 28-jährigen Tschechen durch Oberfranken und die Oberpfalz endete mit seiner Festnahme am Sonntagmorgen in Tschechien. Dort prallte er gegen einen Betonstrommast und verletzte sich leicht. Der Mann muss sich nun in der Nachbarrepublik und hierzulande wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

Gegen 6.30 Uhr ging über den Notruf bei der oberfränkischen Polizeieinsatzzentrale die Mitteilung ein, dass ein Fahrzeug auf der Autobahn bei Marktredwitz als Falschfahrer in südlicher Richtung unterwegs sei. Durch die sofort eingeleitete Fahndung mit Streifen aus allen umliegenden Polizeidienststellen sowie der Bundespolizei stellten Beamte der Polizeiinspektion Marktredwitz den falsch fahrenden VW Golf fest und folgten ihm parallel auf der richtigen Fahrbahnseite. Trotz Blaulichts und Martinshornes sowie Anhalteaufforderungen der Polizisten über Lautsprecher fuhr der Mann weiter in die falsche Richtung. Auf Höhe der Anschlussstelle Windischeschenbach wendete der 28-Jährige und verließ die Autobahn. Trotz des Fahrmanövers entdeckten die Streifen der Marktredwitzer Polizei das Fahrzeug nach kurzer Zeit wieder und versuchten, den Wagen anzuhalten. Der Tscheche flüchtete weiter in Richtung Heimat.



Polizei in Tschechien beteiligt

Die Einsatzzentrale nahm über das Gemeinsame Zentrum der deutschen und tschechischen Polizei in Schwandorf Kontakt mit der Polizei in Tschechien auf.

Auf Höhe von Bärnau sollte der Wagen mit einer Straßensperre der Bundespolizei Waidhaus gestoppt werden. Der Flüchtige fuhr jedoch mit hoher Geschwindigkeit auf die Sperre zu. Er lenkte gezielt in Richtung eines besetzten Streifenfahrzeugs. Nur durch ein Ausweichmanöver konnten sich die Bundespolizisten in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.

Im Anschluss passierte der Mann die Staatsgrenze. Innerhalb Tschechiens beteiligten sich mehrere Streifen der dortigen Polizeidienststellen an der Verfolgung ihres Landsmannes. Letztlich verlor der 28-Jährige in der Nähe von Eger die Kontrolle über seinen VW Golf, stieß gegen einen Betonstrommasten und verletzte sich leicht. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.



Autofahrer durfte sich nicht in Deutschland aufhalten



Die Gründe seiner Flucht waren schnell festgestellt. Sein Auto war nicht zugelassen. Deshalb hatte er die deutschen Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Auch stand der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin. Gegen den Tschechen besteht eine rechtskräftige Ausweisungsverfügung, deswegen hätte er sich nicht in Deutschland aufhalten dürfen.

Über diese Verstöße hinaus muss sich der 28-Jährige noch wegen seiner strafbaren Handlungen bei der Flucht verantworten. Besonders wegen des gefährlichen Fahrmanövers an der Straßensperre der Bundespolizei ist gegen den Autofahrer ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Verkehr eingeleitet worden. Die Ermittlungen hat auf deutscher Seite die Polizeiinspektion Marktredwitz übernommen.

Polizei lobt Zusammenarbeit mit tschechischen Kollegen



Der Ablauf dieses Polizeieinsatzes zeigte einmal mehr, dass die Zusammenarbeit zwischen der oberfränkischen und oberpfälzischen Polizei sowie der Bundespolizei sehr gut funktioniert. Aber auch die Kooperation mit den Polizeibehörden über die Staatsgrenze hinaus lief, besonders mit Unterstützung durch das gemeinsame Zentrum der deutschen und tschechischen Polizei in Schwandorf, reibungslos und ohne Probleme.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen sucht die Polizeiinspektion Marktredwitz nach Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Flüchtenden gefährdet oder gar geschädigt wurden. Zeugen können sich unter der Tel. (09231) 9676-0 melden.

