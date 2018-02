Verkehr Glatte Straßen in der Oberpfalz Nach Schneefällen kam es am Samstag zu mehreren Unfällen. Auf der A3 in Höhe Laaber war die rechte Spur gesperrt.

Mail an die Redaktion Die Schneefälle am Samstag machten sich auch auf den Straßen in der Oberpfalz bemerktbar. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Regensburg.Die Schneefälle am Samstag machten sich auch auf den Straßen in der Oberpfalz bemerkbar. Es kam zu insgesamt rund 30 Unfällen in der Region, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz auf Nachfrage mitteilte. Besonders zwischen 14.30 und 16.45 Uhr habe es demnach öfter gekracht. Betroffen von den witterungsbedingten Unfällen waren die Landkreise Neumarkt, Schwandorf, Cham sowie Stadt und Landkreis Regensburg. Laut Polizei seien die Unfälle „allesamt relativ glimpflich“ ausgegangen.

Rechte Spur auf A3 bei Laaber gesperrt

Auch auf der Autobahn A3 in Höhe der Ausfahrt Laaber kam es zu einem Unfall: Die rechte Fahrbahn war auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischenzeitlich gesperrt. Ein SUV mit Anhänger krachte laut Polizei dort gegen 17.45 Uhr in die Leitplanke. Der Anhänger kippte beim Aufprall um und blockierte die rechte Fahrbahn. Außer dem Gespann seien keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Vereinzelt Unfälle mit Verletzten

Bei einem Unfall nahe Grafenwiesen im Landkreis Cham gab es laut Polizei eine leichtverletzte Person. Bei Moosbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ereignete sich ein schwerer Unfall: Dort wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei allen anderen Unfälle in der Region gab es laut Polizei keine Verletzten.

Aufgrund von Schneefällen und kalten Temperaturen gilt erhöhte Vorsicht auf den Straßen: Es besteht weiterhin Glättegefahr. (jw)

