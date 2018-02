Kirche Grippe: Weihwasserbecken bleiben leer Aus Angst vor Ansteckungsgefahr gibt es in Weiden kein Weihwasser mehr. Für Barbings Pfarrer ist das „ein radikaler Schritt“.

Weiden in der Oberpfalz.Ja, heilige Maria: Wegen möglicher Grippe-Ansteckungen hat der katholische Pfarrer Gerhard Pausch im oberpfälzischen Weiden die Notbremse gezogen – die Weihwasserbecken in seiner Herz-Jesu-Kirche bleiben für die nächsten zwei oder drei Wochen leer. Auch das Händereichen bei dem Friedensgruß solle vorerst ausfallen, sagte der Geistliche am Dienstag, nachdem die Anregung für diese Gesundheitsvorsorge von einigen Kirchenbesuchern in Weiden gekommen sei. Wie sehen das Geistliche in Ostbayern? Die Mittelbayerische hat nachgefragt.

In Cham und Schwandorf bleiben die Becken voll

Holger Kruschina, Regionaldekan und Pfarrer in Roding, kennt das Problem mit der Grippewelle und der Angst vorm Anstecken in der Kirche. „Die Forderung nach leeren Weihwasserbecken gibt es von Seiten der Gläubigen in dieser Zeit immer wieder“, sagt der Geistliche. Kruschina will in seiner Funktion als Regionaldekan seinen Kollegen in den Landkreisen Cham und Schwandorf trotzdem nicht zu einer Trockenlegung der Weihwasserbecken raten. Er appelliert viel mehr an die Vernunft der Gottesdienstbesucher: „Wenn man krank ist und in die Kirche geht, dann sollte man vorher seinen Nachbarn darauf hinweisen.“

„Das Weihwasser ist zwar bakterienbelastet – aber man berührt damit ja nicht den Mund“ Stefan Wissel, Pfarrer in Barbing



Der Barbinger Pfarrer Stefan Wissel sieht das ähnlich. Die leeren Weihwasserbecken in Weiden sind für den Geistlichen im Landkreis Regensburg „ein radikaler Schritt“. Für Wissel steht fest: „Das Weihwasser ist zwar bakterienbelastet – aber man berührt damit ja nicht den Mund.“ Er will die Becken in seinen Kirchen in Barbing, Sarching und Illkofen nicht leeren. Wissel findet, dass man diese Verantwortung bei den Gläubigen lassen sollte.

Entscheidung liegt bei den Pfarreien

Auch die Bistumsleitung in Regensburg hat sich zu der Maßnahme in Weiden geäußert. „Es gibt keine einheitlichen Weisungen. Die Entscheidung für einen Verzicht auf Weihwasser und den Friedensgruß obliegt jeder Pfarrei selbst“, sagte ein Bistumssprecher.

