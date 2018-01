Wetter Schnee in der Nacht und Stau am Morgen Durch den nächtlichen Schneefall gab es in der Oberpfalz mehrere kleine Unfälle. Auf dem Weg zur Arbeit stehen viele im Stau.

Mail an die Redaktion Auch am Dienstagmorgen kann es stellenweise noch glatt sein. Die Autobahnen sind verstopft. Foto: Rolf Haid

Am späten Montagabend fing es in der Oberpfalz an zu schneien. Bedingt durch die Kälte blieb der Schnee liegen und führte teilweise zu glatten Straßen und Verkehrsbehinderungen. Laut der Verkehrspolizei gab es zwischen ein und zwei Uhr nachts auf den Autobahnen massive Probleme mit querstehenden Lkw. Im Bereich Ponholz/Regenstauf kam es außerdem zu einer Kollision, als ein Pkw die Spur wechseln wollte. Er prallte dabei gegen ein anderes Fahrzeug, die Insassen wurden leicht verletzt.

„Nach Mitternacht gab es einige kleine Unfälle und teilweise wetterbedingte Verkehrsbehinderungen“, sagt Bernhard Scheimer, Polizeihauptkommissar. Dabei gab es jedoch „maximal Leichtverletzte“, meistens handelte es sich nur um liegengebliebene Fahrzeuge. Nach zwei Uhr war laut Aussagen der Polizei die Lage dank der Streufahrzeuge wieder im Griff.

Am Dienstagmorgen standen trotzdem viele Menschen aus der Region im Stau – beinahe alle Autobahnen die nach Regensburg führen, waren verstopft. Auf der A93 Regensburg Richtung Holledau zwischen Regensburg Süd und Pentling, ebenso Richtung Regenstauf und auf der A3 von Nittendorf bis nach Sinzing kam es zu massivem Stau.

In Riedenburg kam ein Mann bei einem Unfall ums Leben.

Die Schneefälle bremsen den Berufsverkehr. Sehen Sie mehr im Video:

