Umwelt Wind verteilt Böller-Feinstaub schnell An Silvester schnellten die Feinstaubwerte nicht so weit nach oben wie üblich. In Regensburg wurden hohe Werte gemessen.

Der Feinstaub hat sich in diesem Jahr schnell wieder verteilt. Foto: Ole Spata/dpa

Regensburg.Das Silvesterfeuerwerk hat die Luft bei diesem Jahreswechsel weniger stark belastet als früher. Der Grund dafür sei vor allem das Wetter gewesen, sagte Ute Dauert vom Umweltbundesamt am Dienstag.

Kräftiger Wind habe die großen Mengen an Feinstaub schnell verteilt, anhaltender Regen habe die Luft reingewaschen. „Das Feuerwerk hat die Feinstaubwerte auch in diesem Jahr explosionsartig ansteigen lassen, allerdings blieb das auf die Stunde nach dem Jahreswechsel beschränkt“, sagte Dauert.

Hohe Werte auch in Regensburg

Besonders in Großstädten schieße die Feinstaubkonzentration durch Böller in die Höhe. Auch in Regensburg wurden durch das große Silvesterfeuerwerk Werte von mehr als 600 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Spitzenreiter war in diesem Jahr das fränkische Fürth mit 1331 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, gefolgt von der Nachbarstadt Nürnberg mit 1181 Mikrogramm.

Schon zwei Stunden später war die Belastung bereits wieder auf Normalwerte von teils weniger als 20 Mikrogramm gesunken.

Am nächsten Tag alles im grünen Bereich

Weil der Wind die Partikel rasch verteilte, wurde am 1. Januar in der Folge nur an elf Messstationen bundesweit der zulässige Tageshöchstwert von 50 Mikrogramm überschritten. Beim vergangenen Jahreswechsel war das noch an 187 Stationen und damit an fast jeder zweiten Messstelle der Fall gewesen.

Dauert verwies auch auf eine gute Ausgangslage vor den Silvesterfeiern. Schon den ganzen Dezember über sei die Feinstaubbelastung wegen des milden Wetters mit viel Wind und Regen relativ niedrig gewesen. „Das kann beim nächsten Mal schon wieder ganz anders sein.“

