Auf der Suche nach neuen Grünen-Chefs Der Kieler Robert Habeck gilt als Favorit für den männlichen Part. Doch die Wahl verspricht viel Spannung.

Von Reinhard Zweigler

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck bewirbt sich um den Bundesvorsitz der Grünen.

Berlin.Eigentlich läuft beim Parteitag der Grünen ab Freitagnachmittag in Hannover alles auf den neuen Parteichef Robert Habeck zu. Der 48-jährige Kieler Landwirtschaftsminister sowie Vize-Ministerpräsident der Jamaika-Landesregierung im Norden ist der Liebling der Grünen. Bei der Urwahl der Bundestagsspitzenkandidaten seiner Partei unterlag Habeck dem Noch-Vorsitzenden der Grünen Cem Özdemir nur hachdünn. Özdemir jedoch will nicht wieder für den Vorsitz kandidieren. Damit wäre der Weg frei für Habeck. Doch der Kieler stellt seiner Partei vor einer möglichen Wahl noch eine Hürde in den Weg: Er möchte für eine Übergangszeit von acht Monaten weiterhin Minister in Kiel bleiben, sozusagen im politischen Hauptberuf. Grünen-Chef wäre Habeck im Nebenberuf, kritisieren einige Parteimitglieder.

„Doppel-Jobs“ nicht erlaubt

Nach der derzeit gültigen Partei-Satzung jedoch sind solche „Doppel-Jobs“ – in Partei und in einem Regierungsamt – nicht erlaubt. Die Trennung von Partei-Amt und Mandat gehört zu den konstituierenden Elementen der einstigen Öko-Partei. Für Habeck müsste die Satzung entsprechend geändert werden – und zwar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der 825 Delegierten. Wie bei den diskussions- und antragsfreudigen Grünen üblich liegen dazu bereits diverse Vorschläge auf dem Tisch. Zwar wurde der fundamentale Antrag auf eine grundsätzliche Trennung von Amt und Mandat zurückgezogen. Doch wie genau es Amtsträgern ermöglicht werden soll, eine Funktion in der Partei zu übernehmen, ist völlig offen.

Parteitag soll entscheiden

In mehreren Anträgen werden Übergangsfristen von drei, sechs oder acht – wie es Habeck gern möchte – oder gar zwölf Monaten vorgeschlagen. Am Samstagvormittag soll der Parteitag über eine mögliche Satzungsänderung entscheiden. Es könnte allerdings auch alles beim Alten bleiben. Dann allerdings würde Habeck möglicherweise nicht zur Wahl antreten. Bislang hat er keinen ernsthaften Gegenkandidaten für den Posten des männlichen Co-Vorsitzenden der Grünen-Partei. Allerdings wäre der Europa-Abgeordnete Sven Giegold offenbar nicht abgeneigt zu kandidieren, sollte Habeck nicht antreten wollen beziehungsweise nicht können. Der Kieler selbst hatte die geforderte achtmonatige Übergangsfrist damit begründet, dass er die Nachfolge und den geordneten Übergang im Ministeramt regeln müsse. Habeck gilt zusammen mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) und dem langjährigen FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki als einer der „Väter“ der einzigen Jamaika-Koalition in Deutschland. Und er galt, solange über Jamaika im Bund verhandelt wurde, als aussichtsreicher Kandidat für einen Bundesministerposten.

Zukunftsthemen der Grünen Neues Grundsatzprogramm Im Jahr 2020, wenn die Grünen ihr 40-jähriges Bestehen feiern, soll ein neues Grundsatzprogramm vorliegen. Besonders nach dem Scheitern von Jamaika werden „Klimaschutz und eine ökologisch-soziale Politik“ Kernpunkte bleiben, wie es im Antrag des Bundesvorstandes heißt. Ohne Grüne seien die deutschen Klimaziele „faktisch verloren“.

Raus aus Braunkohle Ein schneller Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis zum Jahr 2030 sowie „der Einstieg in die emissionsfreie Mobilität“ stehen ebenfalls auf der Agenda. Zugleich verlangen die Grünen eine „menschenrechtsbasierte Außenpolitik“, die gerechte Gestaltung der Globalisierung sowie die Bekämpfung von Fluchtursachen und eine „humane und rechtsstaatliche Flüchtlingspolitik“.

Grüne in Bayern Bei der Landtagswahl in Bayern streben die Grünen ein zweistelliges Ergebnis an.

Wahl der weiblichen Co-Vorsitzenden

Nicht weniger spannend dürfte die Wahl der weiblichen Co-Vorsitzenden werden. Hier stehen zwei aussichtsreiche Bewerberinnen zur Auswahl: die 37-jährige Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock aus Potsdam. Die Mutter von zwei kleinen Kindern zählt zum Realo-Flügel und hat sich als Außen- und Sicherheitspolitikerin einen guten Ruf erarbeitet. In ihrer knappen Freizeit springt sie gerne Trampolin. Saltos sind kein Problem. Aus Niedersachsen tritt gegen sie die 52-jährige Fraktionschefin im Landtag Anja Piel an. Die einstige Journalistin gehört allerdings zum linken Flügel der Partei. Bislang war es so, dass Grünen-Vorsitzende jeweils das Realo- beziehungsweise das Linken-Lager vertreten mussten. Die bisherige Vorsitzende Simone Peter, die nicht wieder antritt, steht für Links, Noch-Parteichef Cem Özdemir für Realo. Habeck dagegen wendet sich gegen diese, aus seiner Sicht überholte, Einteilung in Grünen-Flügel. Er will diesen alten Zopf aus der Gründungszeit der Partei abschneiden.

