Auf Kosten der Mehrheit

Wer krank ist, wünscht sich nur eines: wieder gesund werden. Menschen, die medizinische Hilfe brauchen, sind in Deutschland sehr gut aufgehoben. Die Behandlungskosten tragen größtenteils die Krankenversicherungen – und genau da beginnen die Probleme: Das Nebeneinander von privaten und gesetzlichen Kassen ist seit Jahren umstritten. Auch bei den GroKo-Sondierungsgesprächen in Berlin liegt das Thema auf dem Tisch. Während die SPD eine Bürgerversicherung fordert, in die auch bisher privat versicherte Beamte und Gutverdiener einzahlen sollen, lehnt die Union diese Idee strikt ab. Der große Wurf wird am Ende wohl nicht herauskommen. Dabei ist das Gesundheitssystem in seiner heutigen Form ungerecht und reformbedürftig.

Die Idee der Bürgerversicherung besteht darin, dass alle Bürger einen bestimmten Teil ihres Einkommens als Beitrag bezahlen, also auch Beamte, Selbstständige und Gutverdienende. Grundlage für die Berechnung der Beitragshöhe wäre das gesamte Einkommen, also auch Kapitaleinkünfte wie zum Beispiel Zinsen. Befürworter des derzeitigen Systems führen ins Feld, dass bei der Einführung der Bürgerversicherung der Wettbewerb auf der Strecke bleibt. Doch im derzeitigen System ist eine freie Wahl zwischen privater und gesetzlicher Krankenkasse überhaupt nicht möglich.

Nur wer als Angestellter gut verdient, kann sich privat versichern. Für alle anderen heißt es: Bitte draußen bleiben.



Beamte, Selbstständige, Studenten und Freiberufler können sich ohne weitere Voraussetzungen privat versichern. Angestellte, die Privatpatienten werden wollen, müssen ein Bruttojahreseinkommen oberhalb der sogenannten Versicherungspflichtgrenze vorweisen. Der Wert wird jedes Jahr neu festgelegt und lag 2017 bei 57 600 Euro. 2018 steigt diese Grenze auf 59 400 Euro. Nur wer als Angestellter gut verdient, kann sich also privat versichern. Für alle anderen heißt es: Bitte draußen bleiben. Der Wettbewerb zwischen privaten und gesetzlichen Kassen ist daher vor allem ein Wettbewerb um junge und gesunde Versicherte, denn die Beiträge der Privatversicherungen orientieren sich am Krankheitszustand des jeweiligen Mitglieds. Menschen mit „guten Risiken“ profitieren von relativ günstigen Tarifen. Alte, Kranke und sozial Schwächere sind dagegen gezwungen in der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung zu bleiben.

Die Einführung der Bürgerversicherung wäre nicht der Untergang der privaten Krankenkassen.



Die größten Nutznießer der privaten Krankenversicherung sind die Beamten. Etwa die Hälfte der Privatpatienten besteht aus Staatsdienern. Sie müssen sich privat versichern, bekommen aber für sich und ihre Familienangehörigen Beihilfe vom Dienstherren – in Bayern bis zu 70 Prozent, für Kinder sogar noch mehr. Rund elf Prozent der Versicherten sind derzeit Privatpatienten. Für Ärzte sind sie das Sahnehäubchen beim Verdienst – entsprechend vehement fordern Mediziner die Beibehaltung der Privatversicherungen. Es spricht auch nichts dagegen, dass nach Einführung einer Bürgerversicherung für alle, bestimmte Leistungen – zum Beispiel Chefarztbehandlung oder Ein-Bett-Zimmer – weiterhin als Zusatzversicherung angeboten werden. Kassenpatienten sind bereits daran gewöhnt, dass sie für viele ärztliche Leistungen aus eigener Tasche zahlen müssen – sei es für Zahnreinigung, Brille oder Medikamente.

Eine Mehrheit der Deutschen (62 Prozent) ist laut einer aktuellen Emnid-Umfrage für eine einheitliche Lösung. Die Einführung der Bürgerversicherung wäre nicht der Untergang der privaten Krankenkassen. Aber es wäre Schluss mit dem Abschöpfen von Gewinnen auf Kosten der Solidargemeinschaft.