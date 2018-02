Aschermittwoch Bayerns Grüne wollen endlich mitregieren In Landshut haben der grüne Shootingstar Robert Habeck und die Spitzenkandidaten Aufbruchstimmung verbreitet.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Katharina Schulze (l-r) und Ludwig Hartmann, das Spitzenduo von Bündnis 90/Die Grünen für die bayerische Landtagswahl 2018, und der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, halten auf dem politischen Aschermittwoch der Partei ein Plakat mit der Aufschrift „... und das ist erst der Anfang.“ in Händen. Foto: Andreas Gebert/dpa

Landshut.Leicht verknautscht und übernächtigt sieht Robert Habeck, Bundeschef der Grünen und Umweltminister in Schleswig-Holstein, beim Politischen Aschermittwoch der bayerischen Grünen im Landshuter Bernlochner-Saal aus. Vor allem auf den neuen Star der Partei warten die Journalisten und mehrere hundert gut gelaunte Zuhörer.

Habeck, im lässigen schwarzen Anzug und T-Shirt, hetzt vor der Veranstaltung von Mikrofon zu Mikrofon, um alle Interviewwünsche zu erfüllen.

Scharfe Kritik an Lindner

Er ist der populärste Grüne – und das überrascht nicht. Habeck erreicht die Menschen. Er spricht emotional, reiht Bilder und Slogans aneinander, die jeder versteht. „Grün ist das neue Blau-Weiß“, verkündet der Hauptredner im überfüllten historischen Saal in der Landshuter Stadtmitte. Bayern gehöre nicht der CSU, sondern den Leuten, die sich einmischen – und der Demokratie.

Wie auch die beiden Spitzenkandidaten der bayerischen Grünen für die Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, schwört Habeck die Basis auf einen einigen Landtagswahlkampf und das Mitregieren nach der Wahl ein.

„Die Grünen haben immer gespürt, dass es ein gesellschaftliches Denken gibt, das sich nicht in der Politik widerspiegelt.“ Robert Habeck, Bundeschef der Grünen



„Die Grünen haben immer gespürt, dass es ein gesellschaftliches Denken gibt, das sich nicht in der Politik widerspiegelt.“ Das sei auch heute wieder so. Habeck fordert, mehr Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Gesunde Flüsse, gutes Essen, eine Landwirtschaft, die nicht die Lebensgrundlagen zerstöre, müssten die Ziele sein.

In Bayern stehe zwar die schwierigste Wahl bevor, doch hier gebe es ein großes Potenzial: Dickschädeligkeit, aber zugleich Weltoffenheit und Bereitschaft zur Veränderung. Der 48-Jährige erinnert an sein Vorbild, den verstorbenen Grünen-Politiker Sepp Daxenberger.

Habeck kritisiert scharf, dass FDP-Chef Christian Lindner die Jamaika-Gespräche aus Ranküne habe platzen lassen. Auch Minister Markus Söder habe durch Intrigieren im Hintergrund eine Jamaika-Koalition blockiert.

„Es ging um Ranküne, um Nur-an-sich-selbst-Denken. Das führt zu einer ernsten Krise der Demokratie in Deutschland.“

Die Folge sei, dass Rechtspopulisten die zweitstärkste Kraft werden könnten.

Der Grünen-Bundesvorsitzende sagte spöttisch über die CSU: „Jetzt haben sie vielleicht ihr Ziel erreicht: ein Heimatministerium in Berlin. Und Horst Seehofer wird dahin abgeschoben. So fühlt es sich an, abgeschoben zu werden.“

Habeck fragte in die Runde, warum die CSU wohl den rechtspopulistischen ungarischen Regierungschef Viktor Orbán eingeladen habe und nicht den Europa-Freund Emmanuel Macron.

Dobrindt, der Ramsay Bolton der CSU

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sei der Ramsay Bolton der CSU. Bolton ist ein blutrünstiger Darsteller der Serie Game of Thrones.

„Es ist falsch zu glauben, man muss nur weit genug nach rechts gehen, um alle einzusammeln“, warnt Habeck. „Wer seine Heimat liebt, der spaltet sie nicht.“

Dobrindts Begriff der konservativen Revolution sei eigentlich ein Widerspruch in sich. „Das heißt, sich der Erkenntnis zu verweigern, das eigene Weltbild ins Zentrum aller Weltbilder zu rücken.

„Was wir brauchen, ist das Gegenteil–- keine Denke, die wieder die Sonne um die Erde kreisen lässt, sondern eine neue Denke. Optimismus, Leidenschaft, Solidarität.“ Es gebe viel zu tun, weil in Bayern viel vergeigt worden sei, vom Breitbandausbau bis zur Energiewende.

Ludwig Hartmann, der Spitzenkandidat für die bayerische Landtagswahl, geht stärker auf konkrete Inhalte ein, schafft aber ebenfalls begreifbare Bilder für die Zuhörer, weil er immer wieder Szenen aus seiner Kindheit beschreibt. Mit der CSU geht er scharf ins Gericht, wirft ihr den Bayern-Ei-Skandal, die „Turbolandwirtschaft“ und den Flächenfraß vor. Das alles habe die Regierungspartei zugelassen. „Die CSU ist dabei, das Land in ein Gewerbegebiet mit Autobahn zu verwandeln. Da hilft der blaue Himmel auch nichts mehr.“

Er werde von verzweifelten älteren Menschen angesprochen, die nicht mehr zum Einkaufen kommen, weil sich das bei Discountern auf der grünen Wiese abspiele. Söder schalt er einen „Heimatzerstörungsminister“. 50 000 Menschen hätten bereits das Volksbegehren gegen den Flächenfraß unterschrieben. „50 000, die weiter sind als die CSU“, wetterte Hartmann und die Zuhörer jubelten.

Zum Dieselversuch mit Affen meint er: „Der größte Freiflächenversuch findet seit Jahren in unseren Städten statt. Das muss gestoppt werden.“ Dieselautos gehörten ins Museum der Autogeschichte. Hartmann plädierte für den Bau „sauberer“ Pkw in Bayern.

Auch Atomkraftwerke hätten in Bayern keine Chance mehr. Hartmann erzählt, wie seine Mutter nach dem GAU in Tschernobyl traurig zu ihm gesagt hat, die Milch komme jetzt nicht mehr vom Bauern, sondern aus der Milchpulvertüte.

Die Wohnungspolitik sei „die Frage unserer Zeit“. Der Spitzenkandidat plädiert dafür, dass der Staat im Wohnungsbau selbst aktiv werden müsse. Dieser solle günstigen Grund zur Verfügung stellen und Wohnungsbaugenossenschaften unterstützen. Das Baukindergeld prangert der Vater eines zweijährigen Sohnes als lächerlich an. „Ihr müsst euch gerade 33 Kinder zulegen, dann ist das Haus finanziert“, feixt er unter dem Gelächter des Publikums. Doch am 14. Oktober gehe das alles zu Ende.

Die zweite bayerische Spitzenkandidatin Katharina Schulze, die im tiefblauen Kleid auf die Bühne tritt, ist eine fulminante Rednerin, die den Saal sofort rockt. Energisch sagt die grüne Powerfrau der CSU den Kampf an, die sich mit Europafeinden einlasse, die Reichsbürger nicht klar als „rechtsextreme Kriminelle“ deklariere und bei den GroKo-Verhandlungen einen lauwarmen Kompromiss beim Familiennachzug für Geflüchtete unterstützt habe. Sogar der Münchner IHK-Präsident habe geäußert, ohne Flüchtlinge gäbe es noch weniger Azubis.

Schulze erinnert daran, dass die Menschen keine dritte Münchner Startbahn wollen. Der CSU schlägt sie eine Art „Betreutes Regieren“ vor. „Wir müssen die CSU ein paar Jahre in die Opposition schicken. Opposition macht bekanntlich kreativ.“ Die 32-Jährige verlässt die Bühne unter riesigem Applaus – und genehmigt sich eine Maß Bier.