Arbeit Betriebe bilden zu wenig aus Mehr Azubis braucht das Land. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel sind auch die Unternehmen gefordert.

Heiko Pohlmann

Berlin.Wenn nur etwa 20 Prozent aller Betriebe in Deutschland ausbilden, dann braucht es nicht zu wundern, dass hier ein Facharbeitermangel herrscht, der für die Innovationen der deutschen Wirtschaft hinderlich ist“, so Eugen Straubinger, Bundesvorsitzender des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (BLBS). Das ist ein beachtenswertes Ergebnis im kürzlich veröffentlichten „Ländermonitor berufliche Bildung 2017“ des Soziologischen Forschungsinstituts und der Abteilung Wirtschaftspädagogik er Universität Göttingen, der von der Bertelsmann Stiftung gefördert wurde. Sind die daher zu wenigen vorhandenen Lehrstellen eventuell ein Grund dafür, dass mehr Jugendliche eine akademische Ausbildung anstreben und keine Lehre beginnen?

Diese Frage lässt sich mit der Tatsache belegen, dass 2016 gut 80 000 weniger Ausbildungsplätze von Betrieben angeboten wurden als noch 2007. Noch stärker – um 155 000 – ging allerdings die Zahl der Bewerber um eine duale Ausbildung zurück. Hingegen hat sich für Jugendliche, die eine Ausbildung suchen, die Lage verbessert. Standen 2007 für je 100 Bewerber nur 85 Ausbildungsplätze zur Verfügung, waren es 2016 etwa 94 Plätze. Die Zahlen des Bundesinstituts für Berufliche Bildung zeigen, dass 2017 wieder mehr dual ausgebildet wird. Das begrüßt der BLBS ausdrücklich, die teilweise sehr großen Unterschiede in den Bundesländern müssen aber abgebaut werden. So gelten Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg als Vorbilder, hier finden die Betriebe nicht einmal genügend Bewerber.

Der BLBS fordert daher: Mehr als 20 Prozent der Betriebe müssen in allen Bundesländern ausbilden, da nur so der Facharbeitermangel behoben werden kann; die Betriebe in den Bundesländern müssen nachziehen, in denen immer noch Jugendliche keine Lehrstelle erhalten, wie z. B. NRW, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz oder Berlin; die Betriebe, die in den weniger attraktiven Berufen ausbilden wollen und keine Bewerber erhalten, müssen die Ausbildung attraktiver gestalten. Dann können weiterhin in modernen und innovativen berufsbildenden Schulen die Fachkräfte der Gegenwart und Zukunft in hoher Qualität ausgebildet werden.