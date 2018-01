Außenansicht Betriebliches Lebenswerk erhalten Jungen Meistern eröffnen sich bei einer Betriebsübernahme Potenziale. Mit richtiger Strategie gelingt ein weicher Übergang.

Von Dr. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer

In Ostbayern stehen von rund 37 000 Handwerksbetrieben in den kommenden zehn Jahren bis zu 11 000 vor einem Generationswechsel. In diesen fast 30 Prozent aller Betriebe in dieser Region sind die Inhaber 55 Jahre alt und älter. Doch nicht jeder Unternehmer hat schon seinen Nachfolger in den Startlöchern. Spätestens wenn die Übergabe innerhalb der Familie nicht möglich ist, sehen Unternehmen oft einer ungewissen Zukunft entgegen.

Um das Thema Betriebsnachfolge stärker im Bewusstsein der Unternehmen und der Öffentlichkeit zu verankern, hat das Bayerische Wirtschaftsministerium deshalb für das Jahr 2018 zusammen mit dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag und der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern die „Offensive Unternehmensnachfolge Bayern“ initiiert.

Das ist eine wirtschaftspolitisch wertvolle Strategie. Denn: Was sich für Betriebe oft als eine große Herausforderung herausstellt, kann für Menschen mit entsprechendem Know-how eine verantwortungsvolle Chance sein. Gerade jungen Meistern oder Quereinsteigern eröffnen sich bei einer Betriebsübernahme zukunftsträchtige Potenziale. So können am Markt erfolgreiche und bewährte Geschäftsmodelle weiterentwickelt werden.

Bestehende Unternehmenseinheiten zu erhalten und sie in die Hände eines Jüngeren zu geben, bedeutet noch etwas anderes: Fundiertes Wissen, eingespielte Teams und Unternehmenskulturen bleiben so erhalten.

Für die Umsetzung maßgeschneiderte Modelle ermöglichen einen weichen Übergang. Dieser wahrt einerseits das nötige Maß an Kontinuität, aber gibt andererseits, dank neuer Impulse, auch neuen Ideen ihre Chance. Dass dazu eine angemessene Altersversorgung gehört, versteht sich von selbst. Diese Schritte rechtzeitig zu planen, sollte unbedingt zur Geschäftsstrategie eines jeden Unternehmers gehören.

Neben der geschäftlichen hat das Thema Unternehmensnachfolge aber auch eine ganz persönliche Dimension: Für einen erfolgreichen Betriebsinhaber hat es einen besonderen Wert, wenn er weiß, dass sein Lebenswerk von einem Nachfolger seines Vertrauens mit neuen Kräften weiterentwickelt wird.