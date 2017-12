Politik Bundeswehr: Bedingt einsatzbereit Probleme mit der Technik, schlechter Zustand der Flieger: Wie stellen die sechs größten Baustellen unserer Armee vor.

Von Reinhard Zweigler

Merken

Mail an die Redaktion Unser Berlin-Korrespondent Reinhard Zweigler stellt die sechs größten Baustellen unserer Armee vor. Foto: Stefan Sauer

Berlin.Dass Bundeswehr-Piloten mit Hubschraubern des ADAC üben müssen, ist nur ein Problem von vielen der Bundeswehr. Unser Berlin-Korrespondent Reinhard Zweigler stellt die sechs größten Baustellen unserer Armee vor.

1. Hubschrauber sind in so schlechtem Zustand, dass sie oft am Boden bleiben müssen

Eigentlich sollte der erst vor wenigen Jahren eingeführte Kampfhubschrauber Tiger nicht die Probleme machen, die mit dem älteren Mehrzweck-Flieger NH90 (Nato-Helicopter 90) verbunden sind, der vor allem in Donauwörth produziert und auch in Afghanistan oder auf See eingesetzt wird. Doch auch der neue Tiger bereitet erhebliche Probleme. Sein Einsatz ist etwa bei sehr hohen Temperaturen, wie beim Auslandseinsatz in afrikanischen Mali, nicht möglich. Der Tiger-Hersteller Airbus übernimmt bei über 43 Grad Celsius keine Haftung für etwaige Schäden. Und deshalb wird den Maschinen im Wüstengebiet oftmals keine Starterlaubnis erteilt. Die Hubschrauber im Auslandseinsatz der Bundeswehr sind nur „bedingt einsatzbereit“, kritisierte der Bundeswehrverband. Tödlich verlief gar ein Absturz eines Tiger-Hubschraubers vor fünf Monaten. Die beiden Besatzungsmitglieder stürzten bei einem Erkundungsflug über der Wüste ab. Die Untersuchungen zur Absturzursache dauern an. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschten in der Region „nur“ 36 Grad. Zahlreiche technische Pannen sorgen zudem dafür, dass viele Fluggeräte am Boden bleiben müssen. Sie fehlen dann auch für die Ausbildung von Piloten. Zu einer Notmaßnahme greift die Luftwaffe nun, indem sie für rund 21 Millionen Euro 6500 Flugstunden bei Hubschraubern des Automobilclubs ADAC einkaufte.

2. Das Sturmgewehr G36 soll ersetzt werden, aber die Ausschreibung ist problematisch

Vor mehr als zwei Jahren war das massenhaft eingesetzte Sturmgewehr G36 die Bundeswehr-Affäre des Jahres. Zwar waren Soldaten mit der Waffe der Herstellerfirma Heckler&Koch aus Baden-Württemberg meist hoch zufrieden, doch Überprüfungen hatten erhebliche Mängel festgestellt. Bei Hitze und bei längerem Dauerfeuer funktioniere die Waffe nicht mehr zuverlässig. Dem schloss sich ein langes politisches und juristisches Tauziehen an. Der Hersteller versicherte, er habe sich genau an die Vorgaben des Verteidigungsministeriums gehalten, das eine leichte und robuste Waffe bestellt hatte. Mit einigen Änderungen wollte der Waffenbauer das Sturmgewehr weiterhin herstellen, dass er zudem in zahlreiche Länder der Welt exportiert. Doch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zog schließlich die Reißleine. Statt der 20 Jahre zuvor angeschafften Waffe solle ein neues „System Sturmgewehr“ entwickelt und in die Bundeswehr eingeführt werden. Der millionenschwere Auftrag wurde ausgeschrieben. Allerdings gibt es jetzt bereits wieder Probleme, noch ehe das Geschäft überhaupt beschlossen worden ist. Der norddeutsche Hersteller SIG Sauer stieg aus dem Bieterverfahren aus und beschwerte sich darüber, dass die Bundeswehr die Anforderungen an die neue Waffe auf den bisherigen Lieferanten Heckler&Koch zugeschnitten habe.

3. Die einst hoch gelobte A400M ist anfällig für technische Fehler

Auf eine lange Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen blickt außerdem auch das einst hoch gelobte Transportflugzeug A400M zurück. Das viermotorige Turoboprop-Luftfahrzeug soll die seit Jahrzehnten im Einsatz befindlichen Transall C-160 oder die Lockheed C-130 Hercules ablösen. Darauf hatten sich sieben europäische Nato-Staaten – neben Deutschland unter anderem Frankreich, Türkei und Großbritannien – verständigt, die am Transporter-Projekt beteiligt sind. Doch Entwicklungsprobleme und explodierende Kosten beim Hersteller Airbus verzögerten den Einsatz des neuen Transporters, der viel leistungsfähiger als seine Vorgänger sein sollte, immer wieder. Die deutsche Luftwaffe erhielt erst Ende 2014 die ersten Maschinen. Fast zehn Jahre später als geplant. Auch seit Indienststellung sorgt der A400M für Negativ-Schlagzeilen und für Frust in der Truppe. Immer wieder müssen die großen Flugzeuge wegen technischer Probleme am Boden bleiben. Peinlich war etwa für Verteidigungsministerin von der Leyen, dass sie im Februar ihre Dienstreise von Litauen zurück nach Berlin mit einer alten Transall-Maschine bewerkstelligen musste. Ihre A400M war wegen eines Öllecks am Triebwerk ausgefallen. Wegen eines Konstruktionsproblems am Triebwerksgetriebe müssen die deutschen A400M nach jeweils 20 Flugstunden zur Kontrolle in den Hangar.



4. Die Bundeswehr soll sich von Traditionen der Hitler-Wehrmacht abgrenzen

Der Fall des rechtsextremen Bundeswehroffiziers Franco A., der sich als Flüchtling ausgegeben und Waffen gehortet hatte, brachte die Debatte um Traditionen und Vorbilder der Bundeswehr in Gang. Ministerin von der Leyen legte einen Erlass vor, der unter anderem „die Ausschmückung von Diensträumen mit Exponaten und Darstellungen der Wehrmacht und der NVA (...) nicht gestattet“. Allerdings wurden in kurzschlüssigen Reaktionen auch die Bilder von Nazi-Gegnern aus den Kasernen entfernt.

5. Trotz Kampagnen melden sich zu wenige Freiwillige



Jahrelang wurden Dienstposten abgebaut. Doch mit den neuen Anforderungen an die deutsche Armee, auch im Ausland, sowie der Abschaffung der Wehrpflicht wird das Personalproblem immer größer. 20 000 Bewerber sollten jedes Jahr rekrutiert werden. Doch es sind weniger und viele springen ab. Eigens ausgebildete Personalgewinnungsoffiziere und Werbekampagnen sollen junge Leute für die Bundeswehr begeistern. Zugleich wurden die Ansprüche an die Anforderungen herunter geschraubt.



6. Der Versuch, Kampfdrohnen anzuschaffen, scheitert krachend

Unbemannte Flugobjekte (Drohnen) sind sozusagen die Alleskönner in den Lüften – als Aufklärungsmittel oder als Hightech-Transportmittel für Bomben und Raketen. Die deutsche Luftwaffe soll über rund 580 Drohnen verschiedenster Typen verfügen. Die Bandbreite reicht von Winzlingen von 3,5 Kilogramm bis zum 1,5 Tonnen schweren ferngesteuertem Fluggerät. Heftigen Streit gibt es jedoch über die Anschaffung beziehungsweise Aufrüstung von bewaffneten Drohnen. Ex-Verteidigungsminister Thomas de Maizière scheiterte vor viereinhalb Jahren mit dem Versuch, Euro-Hawk-Drohnen des US-Herstellers Northop Grumman anzuschaffen. Das Gerät bekam keine Fluggenehmigung für Europa. Rund 600 Millionen Euro wurden dabei in den Sand gesetzt. Kurz vor Ende der vorigen Wahlperiode im Frühsommer 2017 wurde auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die noch rasch die Beschaffung einer bewaffnungsfähigen Drohnen durchsetzen wollte, scharf ausgebremst. Die SPD ließ im Haushaltsausschuss den Kauf von Kampfdrohnen des Typs Heron TP aus israelischer Produktion platzen. Als einer reinen Aufklärungsdrohne hätte man der Beschaffung zugestimmt, meinte der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold. Die einzige Euro-Hawk-Drohne der Bundeswehr wird derweil zum Verkauf angeboten. Zum Auschlachten.

Weitere Geschichten aus der Politik lesen Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp