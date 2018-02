Was für eine Woche. Die Tage zwischen dem 5. und 9. Februar 2018 haben beste Chancen, im Gedächtnis haften zu bleiben: als markante Episode auf dem Weg zur Pulverisierung der bekannten Parteienlandschaft. So wie es aussieht, erleben wir soeben die Implosion der beiden prägenden Volksparteien im Nachkriegsdeutschland. Bei der SPD hat sich jemand eher versehentlich auf den roten Knopf gesetzt. Als es auffiel und der Countdown zur Selbstzerstörung längst lief, ergab sich die Partei achselzuckend in ihr Schicksal.

Die CDU wirkt wie ein Verein für braunhaarige Rechtshänder – stets mehrheitsfähig, aber überflüssig.



Kaum besser sieht es bei der CDU aus. Mangels herausragender Ideen ist die Partei zu Merkels Diener geworden. Und nun, da Merkel die CDU von jeglichen Konturen befreit hat, aber auch selbst keine erkennen lässt, fragen sich Volk und Parteimitglieder: Wer oder was ist die CDU heute? Wofür steht sie? Wofür brauchen wir sie überhaupt? Sie wirkt wie ein Verein für braunhaarige Rechtshänder – stets mehrheitsfähig, aber überflüssig.

Mitten in ihrer Abenddämmerung sollen diese Parteien erneut eine Regierung bilden und wirken dabei, als klammerten sie sich im Untergang aneinander, jeder in der Hoffnung, der andere möge einen Rettungsring erhaschen; die beiden Pole, die sich immer näher kamen und sich heute viel zu nahe sind.

Ihre Führungskräfte sind weitgehend bis völlig demontiert und demoliert. Schulz ist Geschichte, Merkel könnte es auch bald sein, Seehofer muss ausreisen. Sie bilden eine Koalition der maximal angezählten Akteure. Bei Boxern hätte der Ringrichter bei Schulz schon vor Freitag bis neun gezählt, bei Merkel mindestens bis sieben. Bei Seehofer weiß er nie, ob er im Ring oder außerhalb steht.

Die CSU hat dabei für sich eine neue Wertigkeit der politischen Zentren entworfen: Erst kommt München, dann München, dahinter München und irgendwo später Nürnberg. Weit entfernt folgt kaum noch sichtbar Berlin. Überständige Parteigranden schiebt man mittlerweile dorthin ab. Früher mussten die Ausrangierten nach Brüssel reisen. Das ist nach Münchner Lesart dort, wo auch Franzosen und sogar Griechen was zu sagen haben – also fast so arg wie Libyen, bloß dass es in Brüssel mehr regnet.

Diese Allianz der Zerfledderten hat einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, der einen großen gemeinsamen Nenner findet: Gibst du mir, geb ich dir.



Diese Allianz der Zerfledderten hat einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, der einen großen gemeinsamen Nenner findet: Gibst du mir, geb ich dir. Jeder möchte für seine Klientel unterschiedliche Akzente setzen. Das ist der Sinn von Koalitionen. Anstatt aber in einem fruchtbaren Streit allerlei teuren Unsinn darunter auszusortieren, schüttet man das große Füllhorn darüber aus. Um nicht unfair zu sein: Es lohnt sich durchaus, vorhandenes Geld auszugeben. Das Investitionspaket für Bildung ist geradezu überfällig. Aber warum bleibt die soziale Unterstützung so ziel- bzw. fantasielos? Zum Beispiel muss es für Kinder und ihre Eltern bessere Lösungen geben, als einfach das Kindergeld aufzustocken.

Weiter wie bisher, nur komfortabler – so wirkt die Grundidee des Koalitionsvertrags. Wozu sich Mühe geben, wenn es dank voller Kassen bequem geht? Eigentlich klar: Weil auch acht Jahre Superkonjunktur kaum darüber hinwegtäuschen können, dass dereinst wieder schwierigere Zeiten kommen werden.

Man stelle sich vor, die Turbulenzen der Parteien in diesen Tagen ereigneten sich in einer Phase ohne Wirtschaftswachstum, aber mit steigender Arbeitslosigkeit und zunehmenden Staatsschulden. Früher hätten die Bürger in einem solchen Moment Experimente gescheut und eher Sicherheit gewählt. Heute bliebe von Union und SPD vermutlich ganz schnell ganz wenig übrig. 25 Prozent AfD, 30 Prozent Grüne, 20 Prozent Linke, 15 Prozent für eine rechtsnationale FDP, der Rest Sonstige – eine Utopie? Nicht, wenn SPD und Union so weitermachen. Man blicke nach Österreich und Italien, das ist ganz nah.