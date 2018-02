FBI Das Memo, das Trump nicht entlastet Die Ermittlungen zur Russland-Affäre liefen, bevor die US-Spionageabwehr das Dossier Michael Steeles erhielt.

Von Thomas Spang

Washington.Gut gelaunt twittert Donald Trump aus seiner Strandvilla in „Mar-a-Lago“ am Wochenende, das Memorandum aus dem Büro seines Freundes Devin Nunes „rehabilitiert mich total“. Trotzdem ginge die „russische Hexenjagd“ weiter. „Es gab keine Verschwörung und es gab keine Behinderung (der Justiz, die Red). So sieht es der Präsident.

Gleich nach Amtsantritt propagierte Trump die These, er sei das Opfer einer Verschwörung geworden, hinter der Barack Obama stecke. Dessen Geheimdienste hätten ihn abgehört. Belege für seine kühnen Behauptungen lieferte der Präsident damals nicht.

In seiner Argumentationsnot bestellte er den Vorsitzenden des Geheimdienste-Kontrollausschusses im Repräsentantenhaus zu einem nächtlichen Besuch ins Weißen Haus. Die Geschichte flog durch einen Zufall auf und machte Nunes zur Lachnummer.

Jetzt dient sich der Abgeordnete mit einem Memorandum an, das wie eine Auftragsarbeit aussieht: Von Trump gewünscht, genehmigt und gehypt. Zusammengestellt von den Mitarbeitern des Mannes, der seinen Kontrollauftrag der Exekutive gründlich missversteht. Diese Rolle sieht nicht vor, den Zugriff auf Staatsgeheimnisse selektiv zu nutzen, die Verschwörungstheorie des Präsidenten seriös erscheinen zu lassen, wonach sich Mitarbeiter der Justiz und der Bundespolizei gegen ihn zusammengerottet hätten.

Getäuschte Öffentlichkeit



Eindringlich warnte der von Trump berufene FBI-Direktor Christopher Wray, der das Memo sehen konnte, vor groben Auslassungen in dem Dokument. Das „Lücken“-Memo führe die Öffentlichkeit in die Irre.

Doch nicht einmal im Manipulieren sind Nunes und sein Auftraggeber gut. Zum allergrößten Erstaunen findet sich in dem vierseitigen Papier selbst der Nachweis, dass die Russland-Ermittlungen längst begonnen hatten, als das FBI auf das Trump-Russland-Dossier des ehemaligen britischen Spions Michael Steeles zurückgriff. Die Verfasser des „Lücken“-Memos räumen explizit ein, das Interesse des FBI in die Moskau-Kontakte des außenpolitischen Beraters Trumps im Wahlkampf, Carter Page, rührte von den Ermittlungen gegen einen anderen Berater, George Papadopulos.

„Düstere Tage in Amerika“



Papadopulos soll dem australischen Botschafter in Großbritannien bei einem feuchtfröhlichen Gelage bereits im Mai 2016 ausgeplaudert haben, dass Russland gehackte E-Mails Hillary Clintons besitze. Diese Information landete beim FBI lange vor dem Steele-Dossier auf dem Tisch und stand am Anfang der Russland-Ermittlungen. Der bereits angeklagte Papadopulos kooperiert inzwischen mit Sonderermittler Robert Mueller. Page, der sich laut Time-Magazin in einem jetzt entdeckten Brief von 2013 damit brüstete, ein „informeller“ Berater des Kremls zu sein, sollte das besser auch tun, statt sich an Trumps Operation „Vernebeln und Verwirren“ zu beteiligen.

Trump punktet bei seinen Anhängern Ein glattes Eigentor: Das stümperhaft erstellte Nunes-Papier ist ein glattes Eigentor, das Trump noch schaden wird. Der FBI-Experte Tim Weiner sagt voraus, der Präsident werde das Kräftemessen mit dem „Büro“ verlieren.

Auf den Wahrheitsgehalt kommt es nicht an: Trumps Anhängern jedoch kommt es auf den Wahrheitsgehalt nicht an. Bei seinen Unterstützern mobilisiert der Präsident rohe Emotionen, die gefährlich werden können. Trump baut ein Scheinargument auf, den stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein aus dem Verkehr zu ziehen, der Mueller überwacht. (mth)

Das Memorandum ruft auch andere Akteure in Erinnerung, wie Trumps damaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort, der „12,7 Millionen Dollar“ an nicht gemeldeten Cash-Zahlungen aus Russland erhaben soll. Manafort muss sich dafür demnächst vor einem Gericht rechtfertigen.

Trump behauptet, hinter alldem stecke Hillary Clinton. Diese habe über eine Kanzlei das Steele-Dossier bezahlt. Mitarbeiter beim FBI und der Justizbehörden hätten es benutzt, Trump zu unterminieren. Diese seien damit zum FISA-Gericht gelaufen und hätten den Richtern unvollständige Informationen unterbreitet, die dann zu den Überwachungsbefehlen führten.

Neben den Auslassungen in dem Lücken-Memo, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß, gibt es Bekanntes: Zum Beispiel, dass das Steele-Dossier zunächst von republikanischen Trump-Gegnern beauftragt wurde.

Der „Watergate“-Enthüller Carl Bernstein fürchtet nun eine Säuberungskampagne Trumps, die darauf abzielt, Justiz und FBI gefügiger zu machen. „Das sind düstere Tage in Amerika“, sagt er und zieht Vergleiche zu Joe McCarthy. Wohl wahr. Wenn sich der Kontrolleur zum Helfershelfer des Kontrollierten macht, steht es nicht gut um die Demokratie in Amerika.

