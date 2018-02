Der größtmögliche Kompromiss

Das Dokument, auf das Deutschland lange warten musste, hat 177 Seiten. Sehr detailliert ist der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD geraten und wer sich die Mühe macht, ihn zu lesen, weiß, warum es den Ausdruck des „Mühe machens“ gibt. Bis hin zu dem, was Union und SPD den deutschen Weinbauern Gutes tun wollen, ist hier geregelt oder besser: angekündigt. 880 mal findet sich das Wort „wollen“ in der Volltextsuche des PDF-Dokuments, 1013 mal findet sich „werden“. Wer das liest, erahnt, warum es am Ende 13 Tage mit einem 24-stündigen Endspurt gebraucht hat, um diesen Vertrag fertig zu bekommen. Fast möchte man Mitleid haben mit denen, die da ganz offensichtlich um jede noch so kleinen Befindlichkeit gerungen haben. Wer sagt, dass dieser Vertrag – der umfangreicher ist als der der Vorgängerregierung (134 Seiten, 476 mal „wollen“, 1082 mal „werden“) – bezeichnend ist für die Bemühtheit dieser künftigen Koalition, hat Recht; wer damit meint, dass das etwas Schlechtes ist, nur bedingt. Denn wie viel Neues wären die Menschen in diesem Land bereit zu ertragen, in Zeiten, in denen die Wirtschaft brummt, die Flüchtlinge draußen bleiben und die Kriege weit weg sind?

Die Deutschen sind keine Nation der Mutigen, im Gegenteil, der Ausdruck „German Angst“ ist international zum stehenden Begriff geworden. Wagnisse schätzt man zwischen München und Flensburg nicht. Anders lässt sich nicht erklären, warum Merkel zum vierten Mal Kanzlerin wird. Und es stimmt ja auch: Es gibt Schlimmeres als eine Neuauflage der Großen Koalition: weitere Monate, in denen die Regierung nur geschäftsführend im Amt ist und nur bedingt handlungsfähig. Eine Minderheitsregierung wäre das auch; sie müsste für jede Entscheidung Mehrheiten sammeln. Zerstritten, wie die SPD es ist, wäre das jedes Mal eine Zitterpartie gewesen. Und Neuwahlen hätten keine Klarheit gebracht, zudem ziemlich sicher ein weiteres Erstarken der AfD. Außerdem kann man nicht beliebig oft neu wählen lassen, bis den Parteien das Ergebnis genehm ist. Merkel, Seehofer und Schulz mussten liefern. Sie haben es getan. Dass die Lieferung zu lang gebraucht hat, ist uns auf Effizienz getrimmten Deutschen neu. Wir sollten eine andere deutsche Unsitte in der Bewertung des Vertrags abstreifen: Unzufriedenheit.

Es ist ein Zeichen der Gründlichkeit, noch so einer deutschen Tugend, dass dieser Vertrag so haarklein das Handeln, die Absicht und die Ziele dieser Koalition auflistet. Ja, er lässt wenig Spielraum für Kreativität, aber die war noch nie Markenzeichen einer Regierung unter Merkel. Dort, wo sie spontan reagierte (Fukushima, Flüchtlinge), war sie zum schnellen Handeln gezwungen. Das schließt der neue Koalitionsvertrag aber nicht aus. Zudem beinhaltet er eine Revisionsklausel: Zur Halbzeit wird Bilanz gezogen und gegebenenfalls nachgebessert.

Das große Aber ist, dass dieses 177-Seiten-Handbuch des 4. Kabinetts Merkel genauso spannend ist, wie es Handbücher nun einmal sein können. Von der Sicherung der Rente über die Vorhaben im Bereich der Digitalisierung bis zum Wohnungsbau sind Wege aufgezeigt, bei der Gesundheit ein paar vage Andeutungen gemacht, bei Europa große Richtlinien aufgezeigt. Das ist alles sauber und gründlich. Aber eben ohne Esprit.

Wer den hätte haben wollen, hätte anders wählen müssen. Schwarz-Grün wäre ein echter Neuanfang gewesen, Rot-Rot-Grün ebenfalls. Aber dafür ist die Zeit offenbar noch nicht reif gewesen. Die Wähler haben zu sehr auf Sicherheit gespielt. Und die haben sie nun bekommen. Sofern die SPD mitspielt.