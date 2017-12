Gesellschaft Der importierte Hass In Deutschland fehlt eine Debatte über Realität und Ursachen von Antisemitismus sowie die dunklen Seiten des Koran.

Von Harald Raab

Merken

Mail an die Redaktion Dieses Bild sorgte bundesweit für Empörung: Demonstranten in Berlin-Neukölln verbrennen Anfang Dezember eine selbstgemalte Fahne mit einem Davidstern. Foto: Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V./dpa

Berlin.Deutschlands Eliten – von Politik über Kirchen, Sozialverbänden bis hin zur Wirtschaft – zeigen wieder einmal Entsetzen. Sie beschwören nach dem öffentlich gewordenen Judenhass vor dem Brandenburger Tor in Berlin, aber auch in anderen Städten wie München: Antisemitismus jeglicher Form werde man nicht dulden. Verbale Entschlossenheit, nur nicht zum ersten mal. Was fehlt ist eine tiefgreifende Debatte mit unverstelltem Blick auf Realität und Ursachen. Es fehlen Konsequenzen. Bei den jüngsten Entgleisungen, inklusive der Verbrennung selbst gebastelter Israel-Flaggen sah die Polizei tatenlos zu.

Je nach Zählmethode gibt es in der deutschen Wohnbevölkerung ein festes beziehungsweise latentes antisemitisches Weltbild: zwischen 15 und 23 Prozent. Nach einer Studie des Doha-Instituts Arab Center for Research and Policy Studies besitzen 80 Prozent der Menschen in den arabischen Ländern nicht nur eine antiisraelische, sondern ein antisemitische Einstellung. Der syrische Politologe und Mahner für einen reformierten „Euro-Islam“, Bassam Tibi, hat es so auf den Punkt gebracht: „Ich bin als Judenhasser nach Deutschland gekommen. So hat man mich in Damaskus erzogen. Für mich war Auschwitz kein Verbrechen.“

Pauschaler Sündenbock

Es gibt bisher noch keine umfassende und damit belastbare Erhebung, wie weit Muslime in Deutschland dem Antisemitismus verfallen sind und erst recht keine über Flüchtlinge. Doch was man aus Schulen, Jugendtreffs und Flüchtlingsunterkünften hört, kommt es wohl nicht von ungefähr, dass Jugendliche mit arabischem und auch türkischen Migrationshintergrund sehr schnell das Wort „Jude“ benutzen, um einen anderen herabzuwürdigen.

Nach einer Untersuchung des American Jewish Committee von 2016 gehöre Antisemitismus von muslimischen Schülern zum Berliner Schulalltag. Was besonders alarmierend ist: Junge Muslime, die in dritter Generation in Deutschland leben und eine deutsche Schullaufbahn haben, unterscheiden nicht zwischen Kritik an der Politik der israelischen Regierung und den Juden. Am Elend der Herkunftsländer ihrer Familien sind für sie pauschal Juden Schuld.

Der Zentralrat der Juden rät jüdischen Schülern, sich in bestimmten Schulen und Stadtvierteln nicht mit Kippa sehen zu lassen. Der deutsch-iranische Lehrer Aziz Fooladvand berichtet, dass er in seiner Bonner Realschule durchaus Sätze wie diesen hören kann: „Bruder, ich hab was gegen Juden, ich mag Juden einfach nicht – so wie die meisten Deutschen keine Türken mögen.“

Aus Frust wird Hass

Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, beklagt, der Antisemitismus habe in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen: „Wir haben eine Million Flüchtlinge aus Ländern aufgenommen, die fast über die Muttermilch Informationen aufgenommen haben: Israel ist der Erzfeind, Juden soll man vernichten.“ Dass Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie Nordafrikas den anerzogenen Antisemitismus sofort ablegen, wenn sie nach Deutschland kommen, sei eher unwahrscheinlich. Zumindest seien sie anfällig für judenfeindliche Parolen, besonders wenn sich ihre oft überzogenen Erwartungen nicht erfüllen und sie frustriert sind.

Selbst eine Studie der Berliner Lehrergewerkschaft GEW macht darauf aufmerksam, dass „aggressive Intoleranz“ muslimischer Schüler gegenüber allen „Ungläubigen“ zu einem deutlichen Problem in Schulen geworden sei. Lehrer würden muslimische Jugendliche immer weniger erreichen. Was nützen an deutschen Universitäten ausgebildete Imame, wenn sie von den islamischen Gemeinden nicht eingestellt werden?

Bestimmend für die Einstellungen muslimischer Jugendlicher ist vor allem das Internet. Antisemitismus gehört dort zur propagierten Identität. Dieser Verführung ist nur schwer beizukommen. Besonders dann nicht, wenn sich Muslime als Underdogs fühlen und zur Stärkung ihres Selbstwertgefühls ein Feindbild brauchen.

Begriffe klar trennen Antijudaismus: Der Antijudaismus hat seine Wurzeln in religiösen Vorurteilen, vor allem in der Ablehnung des Judentums durch das Christentum. Manche Historiker vermuten: In der antiken Welt, die viele Götter akzeptierte, sei der jüdische Monotheismus eine Provokation gewesen. Der christliche Antijudaismus hat andere Gründe: Mit seinem missionarischen Anspruch sah sich das Christentum in Konkurrenz zum Judentum, aus dem es hervorging.

Antisemitismus: Im Laufe des 19. Jahrhunderts veränderte sich der Charakter der Judenfeindschaft. Nachdem die meisten jungen Nationalstaaten die Juden zunächst rechtlich gleichgestellt hatten, richteten sich bald radikal-nationalistische Strömungen gegen sie; Juden wurden als fremdes und heimatloses Volk verunglimpft. Zugleich wurden sie für Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht, die im Zuge der Modernisierung und Industrialisierung auftraten. Diese Form der Judenfeindschaft wird als Antisemitismus bezeichnet, weil sie sich mit Rassentheorien verband, die seit Ende des 17. Jahrhunderts aufkamen. Im Nazi-Deutschland und im faschistischen Italien wurde Antisemitismus Grundlage staatlichen Handelns. Sechs Millionen Menschen fielen dieser zum Opfer.

Antizionismus: Auch nach 1945 wurden antisemitische Denkmuster weiter entwickelt. Vor allem in den 1970er Jahren kam es zu einem Brückenschlag zwischen linksradikalen Bewegungen in Europa und islamischem Antisemitismus. Israel wurde dabei als Agent des Imperialismus verteufelt. In Deutschland kommt zum sogenannten Antizionismus ein Motiv hinzu, das auch als „Entlastungsantisemitismus“ bezeichnet wird. Dabei geht es um Abwehr von Scham- und Schuldgefühlen gegenüber Juden. Elemente sind die Auschwitz-Leugnung, das Einfordern eines Schlussstrichs unter die Vergangenheit und bagatellisierende Vergleiche des Holocaust mit anderen Verbrechen. (kna)

Von Kritik und Feindlichkeit

Doch es gibt in der analogen Parallelwelt auch noch andere Faktoren, auf die Einfluss genommen werden könnte: Das sind diverse Islamverbände. Der Freiburger Islamwissenschaftler und Pädagoge Abdel Hakim Ourghi kritisiert die Politik der Bundesregierung: Man mache einen Fehler, wenn man versuche, das Staat-Kirchen-Verhältnis auf den Islam zu übertragen. „Verbände wie der Moscheenverein Ditib sind keine Glaubensgemeinschaften, sondern Kulturvereine.“ Sie folgen einer nationalen, ethnischen und politischen Agenda und seien meist aus dem Ausland gesteuert.

Sie gibt sich Ditib als unabhängig und auf Deutschland beschränkt aus. In Wahrheit hängt Ditib am Tropf der türkischen Religionsbehörde. Sie entsendet die Imame nach Deutschland. Man kann doch nicht glauben, dass diese sich von den aktuellen, immer mehr islamistischen und schrillen antiisraelischen Trends ihres Landes distanzieren, bei denen ihr Brotherr, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, den Ton angibt. Erdogan hat sich beim Gipfeltreffen der Organisation für islamische Zusammenarbeit in der vergangenen Woche in Istanbul zu der Äußerung hinreißen lassen, Israel ernähre sich „vom Blut ermordeter Frauen und Kinder“.

Integration der junger Menschen zu wenig gefördert

Es geschieht in den Moscheen zu wenig, um eine echte Integration der jungen Menschen in der deutschen Gesellschaft zu fördern. Vielmehr werden die Werte der Herkunftsländer hochgehalten und die in Deutschland eher abgewertet. Josef Schuster, Präsident des Zentralrat der Juden, kritisiert: In vielen Moscheengemeinden in Deutschland werde nicht nur nicht gegen Antisemitismus vorgegangen. Es würden vielmehr von Imamen Ressentiments gegen Juden und Israel geschürt. Es ist höchste Zeit, dass sich die Debattenkultur ändert. Islamkritik ist noch keine Islamfeindlichkeit. Es ist nicht zu übersehen, dass die Probleme islamischer Herkunftsländer, inklusive Antisemitismus, nach Deutschland exportiert werden. Der Islam unterscheidet nicht zwischen Politik und Religion. In diesem bei uns nicht hinnehmbaren Sinn, werden die Auseinandersetzungen der Heimatländer nach Europa weitergereicht.

Islamwissenschaftler Ourghi fordert: „Nur ein reformierter Islam gehört zu Deutschland.“ Nötig sei eine ehrliche Debatte über eine Gewalt, die aus dem Koran begründet werden könne. Diese Gewalt richte sich gegen, Andersdenkende, gegen Juden, gegen Frauen. Ourghi: „Wir müssen auch über die dunklen Seiten des Koran reden.“ So lang es in Europa keinen mit westlichen Werten kompatiblen Islam gibt, wird immer wieder Judenhass aufflammen. Er wird dazu eingesetzt, um die Muslime von den katastrophalen Lebensumständen in ihren Ländern abzulenken. Obendrein fühlen sich durch islamischen Antisemitismus die bodenständigen Antisemiten bestätigt und drängen sich gleichfalls mehr in die Öffentlichkeit – ein Teufelskreis.

Weitere Nachrichten aus der Politik – hier!