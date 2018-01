Porträt Der linke Popstar der Politik Seit Jahrzehnten prägt Gregor Gysi die politische Debatte. Sein Charme bezaubert sogar die Gegner. Jetzt wird er 70.

Von Helmut Hein

Regensburg.Wenn man neben Gregor Gysi auf einem Podium sitzt, sieht man immer schlecht aus. Egal, wie geschliffen die eigene Rhetorik und wie unbestreitbar bei Lichte besehen die eigenen Argumente sind, dieser kleine, glatzköpfige Mann mit mehr als nur einem Bauchansatz beherrscht sofort den Saal. Es braucht nur seinen sehr speziellen Augenaufschlag, ein verspielt-süffisantes Lächeln und einen beliebigen Satz. Sobald er den Mund aufmacht, hängen auch die scheinbar kritischsten Geister nur noch an seinen Lippen. Man hat Gysi eloquent genannt, er hat sogar Preise als bester Wahl- oder Parlamentsredner erhalten. Aber das trifft es höchstens halb. Gysi ist ein Charismatiker, der rückhaltlose Hingabe auf die vermeintlich sanfteste Weise erzwingt. Manche sprechen in seinem Fall von politischer Erotik. Auch das ist nicht ganz falsch.

Wie Phönix aus der Asche

Gysi, der am heutigen Dienstag 70 Jahre alt wird, trat in die politische Welt ein wie Phönix aus der Asche. Noch im Herbst 1989 kannten ihn auch regelmäßige Zeitungsleser kaum. Gut, er war Chef der DDR-Rechtsanwaltskammer und Verteidiger berühmter Dissidenten von Havemann bis Bahro. Aber das war eher eine Sache für Spezialisten. Dann redete er am 4. November vor einer halben Million auf dem Alexanderplatz und alle spürten plötzlich seinen Glanz. Trotzdem ahnten selbst da noch die wenigsten, dass er einen guten Monat später erst auf einem Sonderparteitag der SED, dann eine Woche später auf dem Parteitag der „neuen“ SED-PDS zum Mann der Stunde werden sollte. Weit über neunzig Prozent wählten ihn, diesmal erstmals in einer echten Wahl, zum Vorsitzenden der Immer-noch-Staatspartei, auch wenn die Macht schon mächtig bröckelte.

Viele verstanden nicht, dass Gysi den versprochenen Neuanfang ausgerechnet mit einem derart belasteten Namen suchte: SED, wenn auch mit dem Zusatz PDS, als wäre da plötzlich aus dem Saulus ein Paulus und aus dem betonköpfigsten Apparatschik ein „demokratischer Sozialist“ geworden. Aber Gysi hatte Gründe, sich nicht für einen radikalen Bruch, sondern zumindest für den Schein von Kontinuität zu entscheiden: Es ging um viel Geld, um das riesige Vermögen der SED, das verloren gewesen wäre, hätte man einfach so mit ihr Schluss gemacht. Was wurde in der Folge aus dem Parteischatz? Man weiß es bis heute nicht so recht, aber man ahnt, dass Gysi „tricky“ genug war, es zu „retten“.

In Regensburg präsentierte er „Die Linke“

In den frühen Nuller-Jahren saß Gysi, mit mir als „Sidekick“, im völlig überfüllten Leeren Beutel, um sein neues Buch, eine Art „Selbstlebensbeschreibung“, vorzustellen – und viel mehr als das. Zu dieser Zeit hatte Gysi vier Jahre Partei- und zwölf Jahre Fraktionsvorsitz hinter sich, er war für ein paar Monate als Wirtschaftssenator Berliner Bürgermeister, ehe er dieses Amt in halber Panik und unter einem Vorwand („Bonusmeilen“) wieder verließ. In Regensburg erzählte er aus dem Nähkästchen, verblüffte seine Zuhörer damit, dass er nicht nur Jurist war, sondern Facharbeiter für Rinderzucht.

Dann kam er endlich auf das zu sprechen, was ihm besonders am Herzen lag, sein neuestes Projekt, das alles verändern sollte. In Regensburg ließ er zum ersten Mal die Katze aus dem Sack; und die Katze hörte auf den Namen „Die Linke“. Er wollte sich mit dem immer noch tief gekränkten Ex-SPD-Chef Oskar Lafontaine und mit den vielen von den Hartz-Reformen Enttäuschten zusammentun und aus der Regionalpartei PDS eine gesamtdeutsche Kraft machen.

Gysi träumte von einem Bündnis aller Linken, Lafontaine zierte sich, weil es ihm vor allem um seinen Privatkrieg gegen seine Ex-Genossen ging. Aber auf Dauer kann niemand Gysis Charme und seinem suggestiven Willen widerstehen. Übergangsweise wurde im Westen die WASG gegründet, Gysi trat in diese „Wahl-Alternative“ für soziale Gerechtigkeit ein, Lafontaine dafür in die PDS. Am Ende stand eine neue Partei, „Die Linke“, die ihren Platz im Parlament auf Dauer sicher zu haben scheint. 2013 hätt sie sogar mitregieren können, aber da zierten sich die Grünen noch (wegen der vielen „Bündnis 90“-Bürgerrechtler in ihren Reihen) und 2017 war es dann zu spät.

Mit Gysi verhält es sich ein wenig so wie mit Joschka Fischer. Beide stehen für Ideen und Praktiken, die im liberalen Kultur-Bürgertum eigentlich Furcht und Schrecken verbreiten müssten. Und doch liebt, man kann es kaum anders sagen, dieses Bürgertum Gysi wie Fischer. Man muss da unwillkürlich an Lenins verächtliche Worte über die Bourgeoisie denken: „Sie werden uns noch den Strick verkaufen, an dem wir sie dann aufhängen.“ Wie lässt sich diese Liebe erklären, für die eigene Interessen und Überzeugungen offenbar keine Rolle spielen? Da gibt es ein Faible für ein demonstratives Rebellentum, für das man selbst nie den Mut aufbrachte und die Bereitschaft, sich durch Sätze blenden zu lassen, für die man selbst nie die richtigen Worte fände.

War Gysi Stasi-Mitarbeiter?

Dem Charismatiker verzeiht man alles – nur den Verlust des Charismas würde man übelnehmen: Joschka Fischer also, dass er Polizisten auf die brutalstmögliche Weise verprügelte und Bücher klaute, Gysi, dass er, wie auch immer, mit der Stasi zusammenarbeitete; vielleicht „unwissentlich und unwillentlich“, worauf er juristischen Wert legt; auch wenn man sich gerade das bei einem so wiefen Geist nur schwer vorstellen kann.

Politik nicht im Nachgang säubern

Also noch einmal, nach all den Prozessen und Untersuchungsausschüssen, die mal für, mal gegen ihn votierten: War Gysi IM der Stasi? Und wenn ja, wäre ihm das vorzuwerfen? Da geht ein tiefer Riss selbst durch Dissidenten-Familien. Robert Havemanns Sohn Florian etwa meinte: „Unabhängig von der Frage, ob Herr Gysi IM war, was ich nicht beurteilen kann, hat er im Sinne unseres Vaters gehandelt.“ Dessen Witwe Katja dagegen ist, nach Sichtung der Stasi-Unterlagen, zutiefst von Gysis tiefer Verstrickung überzeugt und sieht in ihm einen Verräter. Man kann beide Positionen plausibel finden. In schmutzigen Verhältnissen wird man eben schmutzig – selbst dann, wenn man nichts täte. Die heutige Zeit liebt die Verrechtlichung politischer Sachverhalte; aber das dürfte ein großes Missverständnis sein. Man kann Politik nicht im Nachhinein juristisch „säubern“, man beschädigt auf Dauer so nur beide: das Recht und die Politik.

Gysi hat sich, vielleicht um seinen gefährdeten Ruf zu retten, in Sachen IM als regelrechter Prozesshansel erwiesen. Und er spielte mit hohem Einsatz, bis hin zu eidesstattlichen Versicherungen. Vor Gericht, wo die Anforderungen an „Beweise“ hoch sind, hat er sich meist durchgesetzt; zur Not standen ihm Politik und Sympathie einzelner Beamter bei, so etwa im sogenannten Hamburger Justiz-Eklat 2015. Der Generalstaatsanwalt wollte Gysi wegen Meineid-Verdachts anklagen; der zuständige Staatsanwalt weigerte sich.

Weitere Meldungen aus der Politik finden Sie hier.

Familie und Beziehungen Ist die Tatsache, dass Gregor Gysi bei all seinen Aktivitäten in der DDR offenbar Immunität genoss, ein Hinweis auf seine Stasi-Mitarbeit? Nicht unbedingt. Es könnte auch damit zu tun haben, dass er indirekt ja zur DDR-Nomenklatura gehörte.

Sein Vater Klaus war Kulturminister und und hielt seine schützende Hand immer wieder über seinen Sohn. Zu den komplizierten Familienverhältnissen gehört auch, dass Klaus Gysi nach der Halacha Jude war, sein Sohn Gregor dagegen nicht.

Und: Gottfried Lessing, der Bruder von Gysis Mutter Irene, war der zweite Ehemann der Literaturnobelpreistägerin Doris Lessing.

Das kosmopolitische Netzwerk der Familie zeigt auch die Tatsache, dass Gysi nach seinem Rücktritt vom PDS-Fraktionsvorsitz 2015 keineswegs „arbeitslos“ wurde. Seit 2016 ist er Chef der europäischen Linken. Gregor Gysi hat sich von drei Herzinfarkten und der hochriskanten Operation eines Hirn-Aneurysmas im Jahr 2004 offenbar bestens erholt.