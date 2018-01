USA Der tiefe Fall des Ober-Provokateurs Vom Puppenspieler im Weißen Haus zur Persona non grata: Der Rauswurf bei Breitbart markiert Bannons Karriere-Ende – vorerst.

Von Thomas Spang

Mail an die Redaktion Donald Trumps ehemaliger Chefideologe Steve Bannon ist nun Privatier. Foto: Andrew Harnik/dpa

Washington.Das demütigende Ende des vom „Time“-Magazin zum „zweitmächtigsten Mann der Welt“ gehypten Vordenkers des Trumpismus kam in drei knappen Absätzen seines bisherigen Sprachrohrs „Breitbart“. Die rechte Agitprop-Plattform teilte darin mit, Bannon und Breitbart CEO Larry Solov arbeiteten an einem „reibungslosen und geordneten Übergang“.

Dem Vernehmen nach hatte Bannons Sponsorin und Anteilseignern an Breitbart, Rebekah Mercer, den Stecker gezogen, nachdem sich das Aus des ehemaligen Chefstrategen Trumps in den vergangenen Tagen bereits sichtbar abgezeichnet hatte. Am Fuße der Treppe, die zu den Gemächern Bannons in der „Breitbart Embassy“ auf dem Kapitolhügel führt, baumelte ein Absperrseil. Daran hing ein knallrotes Schild mit der Aufschrift „STOP“.

Zur Person Im Sommer 2017 musste auf Donald Trumps Druck das Weiße Haus verlassen. Bannon kehrte zu Breitbart News zurück und wollte die Seite als rechte und nationalistische Plattform nutzen. „Nuklear“ wollte er seinen publizistischen Einfluss nutzen. Zuletzt war Bannon Herausgeber bei Breitbart.

Er plante, Breitbart News als Sprachrohr seiner Anti-Establishment-Bewegung auszubauen. Via Breitbart wollte er bei den im November anstehenden Kongresswahlen eigene, populistische Kandidaten durchsetzen.

Finanziell ist Bannon in seiner Zeit bei der Investmentbank Goldman Sachs und in Hollywood zu einigem Reichtum gekommen. (dpa)

Bannon verkalkulierte sich



Auf der oberen Etage des Backsteinhauses brütete der wegen seiner Illoyalität zu Trump in Ungnade gefallene Polit-Provokateur über seine eigene Zukunft nach. Die Fehlkalkulation Bannons bei den Senatswahlen in Alabama, wo der ehemalige Navy-Offizier mit dem umstrittenen Roy Moore Schiffbruch erlitt, stieß dem Präsidenten übel auf. Dass der rechte Revoluzzer, dessen Markenzeichen zwei übereinander getragene Hemden unter olivgrüner Tarnjacke, Dreitage-Bart und Zottel-Haare sind, sich dann als eine der Hauptquellen von Michael Wolffs „Fire and Fury“ entpuppte, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.

Bannon, so Verbündete und ehemalige Kollegen im Weißen Haus, überschritt in seinem Übermut Grenzen, die er nicht hätte überschreiten dürfen. Allen voran mit seinen Angriffen auf Donald Trump Junior, dessen Treffen mit russischen Emissären im Trump Tower während des Wahlkampfes er in dem Buch als „möglichen Verrat“ bezeichnet hatte. Bannon wagte es, die Lieblingstochter des Präsidenten als „dumm wie ein Backstein“ zu charakterisieren. Völlig außer sich war Trump auch über die ständigen Anspielungen in dem Buch, selber nicht viel mehr als ein nützlicher Idiot Bannons zu sein, der in Gefahr stehe, „den Verstand zu verlieren“. Als das Buch auf den Markt kam, brach Trump öffentlich mit seinem früheren Intimus. „Steve Bannon hat nichts mit mir oder meiner Präsidentschaft zu tun“, ließ der Präsident offiziell über das Pressebüro des Weißen Hauses erklären. In Tweets denunzierte er seinen einstigen Chefstrategen wegen seines Auftretens als „Sloppy Steve“ ( Schlampigen Steve).

Trump raste vor Wut



Der rasende Präsident stellte seine Gefolgsleute vor die Wahl: Er oder ich. Der Druck mündete am Sonntag in einem seltenen Kotau des notorisch dickköpfigen Bannons. Er habe nicht Don Jr. des Verrats beschuldigen wollen, sondern den ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort, verlautbarte er in einer schriftlichen Erklärung.

Bannons Kalkül hinter der Entschuldigung: Eine Rückkehr in den Dunstkreis des Präsidenten. Es wäre nicht das erste Mal, das Trump einen erst öffentlich Verstoßenen wieder an Bord holte.

Zumal der Präsident jenseits des illustren Vordenkers niemanden hat, der halbwegs schlüssig erklären könnte, welche Ziele er im Weißen Haus er eigentlich verfolgt.

