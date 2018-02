Politik Die Proben für die GroKo laufen schon Die Hälfte ihrer Verhandlungstage haben Union und SPD hinter sich. Offiziell gibt man sich koalitionär. Doch es gibt Hürden.

Für diese drei geht es um das politische Überleben: Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer (links), SPD-Chef Martin Schulz (rechts) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Berlin.Es ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen könnte. Für viele ein bitterer Vorgeschmack – nicht nur in den Reihen der wohl künftigen Opposition. Im Bundestag führen Union und SPD am Donnerstag einen Akt vorkoalitionärer Disziplin auf. Einiges dabei erinnert an einen Mechanismus aus den schwarz-roten Jahren: Die SPD lässt sich von der Union zu einer weiteren Restriktion in der Asylpolitik breitschlagen, tut sich schwer damit, das den eigenen Leuten zu erklären und flüchtet sich in den Ausweg, die Sache einfach anders darzustellen als die Union. Das Resultat: frustrierte Genossen und zerstrittene Partner. Halbzeit bei den Koalitionsverhandlungen.

Verlängerte Aussetzung des Familiennachzugs

Die asylpolitische Restriktion ist in diesem Fall die verlängerte Aussetzung des Familiennachzugs. Wäre nichts passiert, hätten auch Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ab März wieder enge Angehörige nachholen können. Das wollten CDU und CSU unbedingt verhindern.

Nun müssen die Flüchtlinge weitere viereinhalb Monate warten. Und ab 1. August sollen auch nur wenige aus der Gruppe – höchstens 1000 im Monat – die Möglichkeit dazu bekommen. Plus Härtefälle. So zumindest der grobe Plan, den Union und SPD vereinbart haben.

Die verlängerte Aussetzung ist nun im Parlament beschlossen – die SPD hat der CDU/CSU dafür die nötige Mehrheit organisiert. In der Union wird es als positives Zeichen gewertet, dass es bei den Sozialdemokraten am Ende nur zehn Nein-Stimmen gab – weniger, als ursprünglich erwartet. Die Details zur Neuregelung ab August müssen nun noch geklärt werden. Ob die SPD dann das Ergebnis bekommt, das sie ausgehandelt hat, muss sich noch zeigen. Denn wenn aus der GroKo nichts wird, wird wohl auch aus dem neuen Gesetz nichts.

Einige Genossen sind wütend darüber, dass ihre Partei so in Vorleistung geht. Und einige Genossen sind vor allem enttäuscht über den Kompromiss. SPD-Chef Martin Schulz hatte eine „weitergehende Härtefallklausel“ versprochen. Bekommen hat er, dass die bestehende Klausel weiter gilt und nicht auf die 1000 Menschen pro Monat angerechnet wird. Ob er damit den SPD-Mitgliederentscheid übersteht? Der Kompromiss zum Familiennachzug hätte ein Signal der Einigkeit sein können – zur Halbzeit der Koalitionsverhandlungen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die SPD bejubelt beharrlich ihre „weitergehende“ Härtefallklausel, während vor allem die CSU darauf pocht, dass es eine klare Begrenzung der Zuwanderung gebe.

An etlichen Stellen hakt es kräftig

Auch an anderen Stellen hakt es noch kräftig – vor allem bei den beiden anderen Kernforderungen der SPD: Jobbefristungen und Besserstellung gesetzlich Versicherter gegenüber den Privatversicherten. Bei beiden Themen werde es in den Schlussverhandlungen, die über das Wochenende hinweg angesetzt sind, noch sehr schwierig, heißt es in der Union. Nicht nur die Sozialdemokraten müssten auf ihre Basis achten, auch bei CDU und CSU sei der sachliche

Verhandlungsspielraum nicht unbegrenzt



Das gilt auch deshalb, weil es nicht nur für Schulz, sondern auch für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer in den nächsten Tagen quasi um das politische Überleben geht. Alle drei sind angeschlagen – und können sich ein Scheitern der Verhandlungen kaum erlauben. Zwar rechnen viele in der Union damit, dass Merkel bei einer raschen vorgezogenen Neuwahl erneut antreten würde. Aber so richtig sicher ist da niemand.

„Wer in historischen Dimensionen versagt, wird von der Bevölkerung die Quittung bekommen.“ Ministerpräsident Horst Seehofer



Seehofer: „Als großes Land in Europa sind wir gezwungen, endlich eine Regierung zu bilden“, mahnt er. „Wer in historischen Dimensionen versagt, wird von der Bevölkerung die Quittung bekommen.“ An diesem Sonntag wollten die Unterhändler eigentlich fertig werden – doch das dürfte kaum klappen. Schon zum Start in die Verhandlungen stellten sie zwei zusätzliche Puffertage in Aussicht. Die mehr als 90 Teilnehmer der Hauptverhandlungsrunde sind gebeten worden, sich bis Dienstag zur Verfügung zu halten.

SPD-Vize Ralf Stegner rechnet öffentlich vor, das Risiko eines Scheiterns liege bei 30 Prozent. Also 70 Prozent Erfolgsaussicht in der Stegnerschen Kalkulation. Auch in der Union geben sich Teilnehmerkreise einigermaßen optimistisch. So säßen bei beiden Themen mit den Hauptknackpunkten - Bürgerversicherung und Befristung von Arbeitsverträgen - auf beiden Seiten pragmatische und lösungsorientierte Praktiker an der Spitze der Arbeitsgruppen. Viele dieser Runden haben ihre Themen bereits erfolgreich beackert. Das Arbeitsklima sei meist nicht euphorisch, aber doch vertrauensvoll, heißt es, wenn man nach der Stimmung fragt. Hinter den Kulissen ist die Unsicherheit groß.

Die große Unbekannte: der SPD-Mitgliederentscheid



Und am Ende steht immer noch die große Unbekannte: der SPD-Mitgliederentscheid. Sollte der noch schiefgehen, bliebe mehr als ein bitterer Nachgeschmack. Seehofer warnt: Ein Scheitern wäre „für die beteiligten Volksparteien nur grauenvoll“.

Regelung kommt an Die Neuregelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus trifft bei einer Mehrheit der Deutschen auf Zustimmung. 54 Prozent der Befragten im neuen ARD-Deutschlandtrend finden, dass die Einigung von Union und SPD in die richtige Richtung geht. 38 Prozent sind vom Gegenteil überzeugt. Der Bundestag hatte gestern einen Gesetzentwurf beschlossen, auf den sich Union und SPD verständigt hatten.

Der Deutschlandtrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD-„Tagesthemen“. Für die Frage nach dem Familiennachzug wurden am 30. und 31. Januar 990 Wahlberechtigte telefonisch befragt. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten. (dpa)