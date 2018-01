Kongress Donald Trumps Märchenstunde Einigkeit, Aufbruchstimmung und Härte: Der US-Präsident hat in seiner Rede geliefert. Nur die Fakten kommen ungelegen.

Von Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion In seiner knapp 90-minütigen Rede macht Donald Trump vor allem eines deutlich: Er ist mit sich mehr als zufrieden. Foto: afp/Win McNamee

Washington.Für Donald Trump könnte es keine bessere Zeit in der Geschichte geben als diese. „Das ist unser neuer amerikanischer Moment“, postulierte der US-Präsident in seiner ersten „State-of-the-Union“-Rede vor beiden Häusern des US-Kongresses. „Eine Flut an Optimismus“ überziehe das Land, die verspreche, Amerika wieder großartig zu machen. „Es hat nie eine bessere Zeit gegeben, damit anzufangen, den amerikanischen Traum zu leben“. Die Gründe liegen für den Präsidenten auf der Hand. Die US-Wirtschaft sei so stark wie lange nicht mehr. Vollbeschäftigung mit 2,5 Millionen neuen Jobs, steigende Löhne und immer neue Rekorde an den Aktienmärkten seien der Politik seiner Regierung zu verdanken. „Wir haben die größte Steuerkürzung und Reform in der amerikanischen Geschichte verabschiedet“. Millionen Arbeiter hätten bereits „mehrere Tausende Dollar“ an Steuer-Boni erhalten.

Unter seiner Führung sei man endlich vorangekommen, unfaire Handelsabkommen zu beenden. „Wir werden unsere Handelsregeln durchsetzen“. Die Aufweichung der Umweltregeln lobte er als „Ende des Kriegs gegen die amerikanische Energie“ und als „Ende des Kriegs gegen die schöne, saubere Kohle“.

Ein krasser Negativrekord



Das von Trump entworfene Bild der „Lage der Nation“, passt nicht so recht zusammen mit den historisch niedrigen Zustimmungswerten des Präsidenten. Mit nur 39 Prozent der Amerikaner, die mit der Amtsführung Trumps zufrieden sind, liegt der 45. Präsident nach einem Jahr im Weißen Haus zehn Prozent hinter Bill Clinton, der bis dahin den Negativrekord der seit 1945 von Gallup gestellten Frage hält.

Entsprechend bemüht war der Präsident darum, in seiner fast 90-minütigen, vollständig vom Tele-Prompter abgelesenen Rede, um Überparteilichkeit zu werben. „Ich rufe alle auf, unsere Differenzen beizulegen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und die Einheit zu schaffen, die wir brauchen.“

Dreamer kontra Hinterbliebene



Als „inspirierendes“ Beispiel präsentierte Trump einen Teenager, der kleine Fähnchen mit dem Sternenbanner auf Soldatengräber steckt. Und Amerikaner, die bei der Nationalhymne aufstehen. „Wir sind stolz auf unsere Flagge, wir stehen bei der Hymne auf“. Eine der vielen mit nationalistischem Pathos verzuckerten Giftpillen, die Trump seinen Zuhörern verabreichte. Spalten statt Versöhnen stand auch als unsichtbare Überschrift über dem Kapitel „Einwanderung“. Trump benutzte das Schicksal zweier Familien aus New York, deren Töchter der zentralamerikanischen Gang MS-13 ermordet wurden, Latinos unter Generalverdacht zu stellen.

„Amerikaner sind auch Träumer“ baute Trump dann eine Front auf zwischen den 800000 als Kinder ohne Papiere ins Land gebrachten Einwanderern, die sich „Dreamer“ nennen, und seinen „echten Amerikanern“ auf. Dafür gab es nicht nur entsetze Blicke bei den 50 „Dreamern“, die auf Einladung der Demokraten die Rede im Kongress verfolgten, sondern auch „Buh“-Rufe von Abgeordneten.

Trump verknüpfte das Schicksal der „Dreamer“, die keine andere Heimat haben als die USA, mit der Finanzierung der Mauer an der Südgrenze zu Mexiko. Er will dafür 25 Milliarden Dollar beim Kongress locker machen. Im Gegenzug bietet er einen Weg zur Staatsbürgerschaft für 1,8 Millionen Einwanderer ohne Papiere an. Gemessen an den Reaktionen bei den Demokraten dürfte sich dieser Vorschlag als genauso unrealistisch herausstellen, wie der Wunsch, 1,5 Billionen Dollar an öffentlichen Mitteln für die Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur des Landes durchzusetzen. Trump sprach nicht mit einem Wort über das Damoklesschwert, das über seiner Präsidentschaft schwebt. Dabei beschäftigt den Präsidenten in seinen täglichen Twitter-Einlassungen kaum etwas mehr.

„Unsere Familien werden gedeihen. Unser Volk wird florieren. Und unsere Nation wird für immer sicher und stark und stolz und mächtig und frei sein.“ Donald Trump, 45. Präsident der USA



Zwei Tage vor der „State-of-the-Union“ drängte Trump den stellvertretenden FBI-Chef, Andrew McCabe, in den unfreiwilligen vorzeitigen Ruhestand. Gleichzeitig intensivierten Trumps Verbündete im Kongress ihre Kampagne, die Ermittlungen in der Russland-Affäre als parteiisch zu diskreditieren. Der Präsident selbst stand nach einem Bericht der „New York Times“ kurz davor, Sonderermittler Robert Mueller zu entlassen. Mueller verhandelt derzeit mit den Anwälten Trumps über die Modalitäten einer Befragung in der Russland-Affäre.

Guantanamo soll offen bleiben



Ein Viertel der Rede widmete Trump der Außenpolitik. Jenseits der bekannten Positionen zu Iran, Jerusalem und Nordkorea kündigte er an, das Gefangenenlager in Guantanamo wieder mit neuen Insassen zu füllen.

Mit großer Spannung war erwartet worden, ob die First Lady bei der „State-of-the-Union“-Rede erscheinen würde. Melania Trump hatte sehr öffentlich ihr Missfallen über die vom Wall Street Journal berichteten Schweigegeld-Zahlungen an den Pornostar Stormy Daniels zum Ausdruck gebracht. Trump soll mit der freizügigen Dame vor zehn Jahren ein Verhältnis gehabt haben. Abweichend von üblichen Gepflogenheiten fuhr die First Lady in einer eigenen Limousine, getrennt von ihrem Mann, auf den Kapitolhügel.

Reaktionen Einen Gradmesser für die wirkliche „Lage der Nation“, liefern die Reaktionen der Kommentatoren. Sean Hannity von FOX fragt sich, „wie man bei dieser Rede still sitzen und nicht jubeln konnte“. Trump habe eine „unglaubliche“ Rede gehalten.

Der eher linke Star-Kolumnist der Washington Post, Dana Milbank, kann sich über die Jahrzehnte, die er „State-of-the-Union“-Reden im Kongress verfolgt habe, an keine so „deprimierende“ wie diese erinnern. „Sie hat gezeigt, wie hoffnungslos gespalten die Regierung und das Volk sind, mit einem Präsidenten, der den Graben vertieft“.

Der konservative Analyst und ehemalige Berater George W. Bushs, Matthew Dowd, machte sich über die Stilkritik einiger Beobachter lustig, die einen „präsidentiellen Ton“ ausmachen wollten. „Dies eine heilende Rede zu nennen, ist ungefähr so, als ob sie mit Cola light und Pizza eine ernste Diät machen wollten.“ (mth)

Analysten werteten die Wahl ihres weißen Hosenanzugs als Referenz an die Proteste aus dem vergangenen Jahr, als mehrere Frauen zur ersten Rede Trumps vor beiden Häusern des Kongresses ganz in Weiß erschienen.

Auch sonst blieben viele Abgeordnete der „State-of-the-Union“-Rede fern. Neben den mehreren Dutzend Demokraten, die nicht zur Rede erschienen, verzichteten viele auf medienwirksame Plätze am Eingang des Präsidenten. In der traditionellen Entgegnung für die Opposition ging Joe Kennedy III hart mit Trump ins Gericht. Sein Fazit entspricht dem, was viele Amerikaner an diesem Abend dachten: „Das ist nicht, was wir sind.“

Einen Kommentar von US-Korrespondent Thomas Spang lesen Sie hier.