Interview Ein Restrisiko besteht immer Die MZ hat mit Lungenarzt Prof. Dr. Michael Pfeifer von der Klinik Donaustauf über die Abgastests an Menschen gesprochen.

Regensburg.Sie sind in Donaustauf, bei den Barmherzigen Brüdern und an der Uni auf dem Gebiet der Lungenheilkunde zuständig. Wie bewerten Sie die Versuche an Menschen?



Versuche an Menschen mit toxischen Substanzen sind in der Wissenschaft seit Jahren gang und gäbe. Sie unterliegen hohen Vorgaben und werden durch eine Ethikkommission überprüft. Leute, die den Versuch mitgemacht haben, taten das freiwillig. Problematischer finde ich die Versuche an Affen. Die konnten nicht Nein sagen.

Haben solche Versuche gesundheitliche Folgen?



Die Werte an Stickstoffdioxid lagen unter dem Grenzwert. Ein Restrisiko besteht wie bei Medikamentenversuchen immer. Allerdings geht es hauptsächlich um akute Symptome wie Entzündungen. Chronische Schäden können beinahe ausgeschlossen werden.

Wie verhält es sich mit der Stickstoffdioxid-Konzentration im Alltag? Müssen wir uns Sorgen machen?



In Ostbayern sind wir keinen Konzentrationen ausgesetzt, bei denen sofort Schaden davongetragen wird. Trotzdem können die Werte je nach Ort schon bedenkliche Höhen erreichen.

Von welchen Orten sprechen Sie konkret?



An viel befahrenen Straßen oder in Innenstädten wie in Regensburg ist die Konzentration viel höher als auf dem Land. Menschen, an deren Haus zahlreiche Autos vorbeifahren, leben mit einem höheren Risiko, langfristig Schäden davonzutragen. Denn die Luftbelastung macht nicht vor Grenzen halt.

Gibt es Möglichkeiten, sich vor zu hoher Belastung zu schützen?



Besonders problematisch ist körperliche Belastung an Orten mit schlechter Luft. Wenn sie zum Beispiel an einer Autobahn joggen oder Rad fahren, brauchen Sie mehr Luft und atmen so auch mehr Schadstoffe ein.

Wie oft kommen Menschen mit Beschwerden aufgrund von Luftbelastung in Ihre Klinik?



Das lässt sich schwer sagen. Die Umweltbelastung ist neben Rauchen oder genetischen Gründen nur ein Risiko. Was genau für Schäden verantwortlich ist, lässt sich nur schwer ermitteln. (ms)