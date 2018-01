Tarife Eine Frage der Gerechtigkeit Transparenz bei den Löhnen ist ein Grundrecht. Mit der unterschiedlichen Bezahlung muss endlich Schluss sein.

Nicole Beste-Fopma

Merken

Mail an die Redaktion Nicole Beste-Fopma ist Mitglied im Bundesvorstand Business and Professional Women (BPW) Germany e.V.

Berlin.Ab dem 6. Januar haben Angestellte von Unternehmen und Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten ein Recht darauf zu erfahren, nach welchen Kriterien und Verfahren ihr Lohn festgelegt wurde. Darüber hinaus können sie erfragen, wie viel der Arbeitgeber für eine Vergleichstätigkeit zahlt. Die Tätigkeit oder eine damit vergleichbare muss dafür von mindestens sechs Personen des jeweils anderen Geschlechts ausgeübt werden.

Nach Ansicht des Business and Professional Women Germany (BPW) e.V. ein Anfang und erster Erfolg unserer Aktivitäten – 2007 organisierte der BPW erstmals den Equal Pay Day und macht seither jedes Jahr auf die Entgeltlücke aufmerksam. Denn: Transparenz ist ein Grundrecht. Laut Gesetz darf unter anderem niemand aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden. Unterschiedliche Bezahlung für gleichwertige Arbeit ist eine Diskriminierung. Aber Transparenz ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Mit jedem Prozentpunkt, den sich die Entgeltlücke schließt, wächst das Bruttosozialprodukt um 0,1 Prozent.

Das Gesetz kann aber noch nicht das Ende sein. Die Hintertürchen müssen geschlossen werden: Was bedeutet „gleiche“ oder „gleichwertige“ Arbeit? Warum sechs Personen des anderen Geschlechts? Reichen nicht auch weniger? Wir brauchen gendergerechte Arbeitsbewertungssysteme. Noch wird körperlich belastende Arbeit höher bewertet als mental belastende. Noch werden Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, geringer bewertet, als männlich dominierte – zementiert in den Tarifverträgen. Bestes Beispiel dafür sind die Pflegeberufe. Angefangen bei den Erzieherinnen bis hin zu den Pflegekräften. Hinzu kommt, dass die gehaltliche Diskriminierung oftmals im variablen Gehalt stattfindet. Stereotypes Denken führt dazu, dass die Leistung von Frauen schlechter beurteilt wird.

Das Transparentgesetz muss auf alle Unternehmen ausgeweitet werden. Insbesondere Frauen arbeiten in Unternehmen mit weniger als 200 Angestellten. Aber genau hier sind die Entgeltunterschiede groß. Für gleichwertige Arbeiten erhalten weibliche Ingenieure beispielsweise 13 Prozent weniger Gehalt. Noch größer ist die Lohnschere für weibliche Angestellte in den Bereichen Marketing (24 Prozent) und Vertrieb (25 Prozent).