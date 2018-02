Politik Einer, der Jamaika gern gewagt hätte Der Regensburger FDP-Mann Ulrich Lechte ist neu im Bundestag, scheut aber trotzdem keine Kritik an der Kanzlerin.

Von Reinhard Zweigler

Merken

Mail an die Redaktion Früher war er Mitarbeiter in Berlin, heute ist er selbst Abgeordneter: Ulrich Lechte. Der 40-Jährige zog über die bayerische Liste der FDP Bayern in den Bundestag ein. Foto: Archiv/Uwe Moosburger/altrofoto.de

Berlin.Mit weitgreifenden Schritten durcheilt Ulrich Lechte, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Regensburg, das Portal in der Dorotheenstraße 93. Das Haus ist ein wuchtiger Kalksteinbau mit mächtigen Säulen. Einst residierten hier Beamte des Reichsinnenministeriums, danach DDR-Behörden. Das Gebäude diente vor Jahren als Kulisse für den Hollywood-Streifen „Inglourious Basterds“ von Quentin Tarantino. Für den 40-jährigen Abgeordneten ist es seit der Bundestagswahl Arbeitsstätte und Anlaufpunkt zwischen den vielen Sitzungen und Besprechungen im Bundestag.

Der Neu-Abgeordnete erlebte in den ersten Monaten viele Provisorien. Wochenlang mussten sich zwölf Abgeordnete und ihre Mitarbeiter acht Räume teilen. Lange Zeit gab es kein Telefon. Die letzten Möbel im Ende Dezember erhaltenen eigenen Büro kamen erst in dieser Woche. Dabei ist der Bundestag für Lechte kein völliges Neuland. Er hatte zuvor bereits einige Jahre als Mitarbeiter des früheren FDP-Abgeordneten Horst Meierhofer gearbeitet.

Zu wenig Gelb in der Jamaika-Flagge



Zudem wurden die ersten Monate im Bundestag von den Sondierungen über das Bündnis aus Union, Grünen und FDP bestimmt. „Ich hätte gerne Jamaika gehabt“, sagt Lechte. Es wäre ein „politisches Zukunftsmodell“ gewesen. Mit den Bundestagskollegen aus Regensburg, Peter Aumer (CSU) und Stefan Schmidt (Grüne), gab es bereits eine „Klein-Jamaika“. Man ist per Du.

Die Entscheidung gegen das Jamaika-Bündnis – am Abend des 19. November kurz vor Mitternacht von FDP-Chef Christian Lindner verkündet – trägt Lechte mit. Er verweist auf über 200 strittige Punkte, die auf 67 Seiten des Sondierungspapiers festgehalten wurden. Am Vormittag jenes 19. November habe Angela Merkel eine rasche Abschaffung des Soli platzen lassen. Damit sei klar geworden, die Kanzlerin wollte Jamaika gar nicht, sondern habe vielmehr auf eine erneute GroKo geschielt.

Ein Mann, eine halbe Erdkugel



Während sich Union und Grüne sehr nahe gekommen seien, habe man die FDP oft wie das „fünfte Rad am Wagen“ behandelt. „Es gab in der Jamaika-Flagge sehr viel Schwarz und Grün, aber nur wenig Gelb. Die Kanzlerin ist eine GroKorianerin“, sagt Lechte im Rückblick. Deshalb sei es für die FDP besser gewesen, in die Opposition zu gehen. Lieber nicht regieren, als falsch regieren. Auch wenn die Liberalen für das Platzen von Jamaika allein verantwortlich gemacht und landauf landab heftig gescholten werden. Statt der sich abzeichnenden GroKo findet Lechte eine Minderheitsregierung reizvoll, bei der sich die Regierung im Bundestag um Mehrheiten bemühen müsste. Sollte auch das nicht funktionieren, hat der Regensburger eine Art „Plan B“ in der Tasche. „Dann stehe ich wieder auf der Straße und mache engagiert Wahlkampf“, meint er. Und sollte es dann nicht wieder mit dem Bundestag klappen, würde er seine Arbeit als Berater einer Rechtsanwaltskanzlei wieder aufnehmen.

„Die Außenpolitik ist mein Wunschausschuss, ein hochinteressantes Feld.“ Ulrich Lechte, FDP-Bundestagsabgeordneter



Doch nun ist Ulrich Lechte Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und „für die gesamte südliche Hemisphäre zuständig“, erklärt er schmunzelnd. Die Außenpolitik sei sein „Wunschausschuss“, ein „hochinteressantes Feld“ gewesen, sagt er. Und das nicht nur weil es in der Oberpfalz keinen Außenpolitiker gebe. Die Aufgaben des Ausschusses seien im wahrsten Sinn des Wortes „global“. Er ist etwa federführend für die Auslandseinsätze der Bundeswehr zuständig, befasst sich mit Fragen des Welthandels im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO), mit den Beziehungen zu befreundeten Staaten – spannend das Verhältnis zu den USA unter Donald Trump –, zu Uno-Organisationen, wie dem Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), Welternährungsorganisation sowie zu den Krisenherden der Welt.

Herausforderung Integration



Lechte erhielt die Zuständigkeit für den riesigen Raum von Südamerika, Afrika bis nach Australien. Doch der Bürgerkrieg in Syrien und seine weitreichenden Folgen beschäftigen ihn besonders. Der völkerrechtswidrige Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien mache die Lage noch schlimmer. Dass ein Staat, in dem jahrhundertelang Muslime, Christen, Jesiden, Juden friedlich zusammen leben konnten, plötzlich in einen furchtbaren Krieg stürzte, das Leid von Millionen Menschen beschäftigt ihn sehr.

Dabei trügen Nachbarstaaten wie Jordanien und Libanon die Hauptlast der Flüchtlingsströme aus den Kriegsgebieten. Und Lechte ärgert sich, dass das UNHCR für die Flüchtlingslager weltweit nur etwa die Hälfte der benötigten Gelder in Höhe von rund zehn Milliarden Dollar von den Mitgliedsstaaten überwiesen bekommt. Während Deutschland seinen Verpflichtungen nachkomme, hielten sich etwa die USA zurück. Das müsse sich ändern. Es werde Verlässlichkeit gebraucht, damit das Leid wenigstens etwas gemildert werden könne. Mit Blick auf über 60 Millionen Flüchtlinge auf dem gesamten Globus lautet Lechtes politisches Credo: Die Menschen müssen zu Hause vernünftig leben können, dann machen sie sich nicht auf den gefährlichen Weg nach Europa, vor allem nach Deutschland. Dabei stellt der FDP-Abgeordnete auch die Frage nach dem Sinn, wenn Deutschland im Jahr etwa 20 Milliarden Euro für die Integration von hier lebenden Flüchtlingen ausgibt, auf der anderen Seite aber dem Uno-Flüchtlingswerk fünf Milliarden Dollar fehlen.

Nachzug nur in ausgesprochenen Härtefällen

Zum Streitpunkt Familiennachzug für Kriegsflüchtlinge vertritt der Regensburger den Standpunkt, dass derzeit nur in ausgesprochenen Härtefällen ein Nachzug genehmigt werden sollte, ansonsten solle er vorerst ausgesetzt bleiben. Und er zeigt kein Verständnis, dass etwa syrische Väter allein nach Deutschland kämen und ihre Frauen und Kinder im Krieg in Syrien zurückließen. Wer sich von den Flüchtlingen allerdings gut integriert habe, der solle auch die Chance bekommen, in Deutschland bleiben zu können, fordert Lechte. Sein Friseur etwa habe einen 18-jährigen Afghanen in die Ausbildung genommen, der bis vor drei Jahren kein Deutsch und nicht lesen und schreiben konnte. Doch der junge Mann habe tolle Fortschritte gemacht, lobt Lechte. Man dürfe jedoch auch nicht die Augen vor Problemen verschließen, die es im Zusammenleben von Flüchtlingen und deutscher Bevölkerung gebe, warnt der FDP-Politiker.

Zur Person Ulrich Lechte wurde 1977 in Sinsheim in Baden-Württemberg geboren. 1996 studierte er an der Universität Regensburg Betriebswirtschaft. Seit 2001 war er als Vertriebsleiter und Lektor der Regensburger Stadtzeitung tätig.

Von 2006 bis 2013 leitete er das Wahlkreisbüro des damaligen FDP-Bundestagsabgeordneten Horst Meierhofer. Seit 20 Jahren ist Lechte Mitglied der FDP. Derzeit ist er Landesschatzmeister seiner Partei im Freistaat. (dpa)