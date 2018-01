Kriminalität Ermittlern gelingt Schlag gegen Mafia In Italien und Deutschland nahmen die Ermittler 169 Verdächtige fest – auch einß alter Bekannter war dabei.

Von Julius Müller-Meiningen

Stuttgart.In Italien und Deutschland haben die Strafverfolgungsbehörden bei einer Antimafia-Operation gestern Morgen mehr als 160 Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Catanzaro richten sich gegen einen Clan der kalabrischen ‘Ndrangheta, der nicht nur in Italien operierte. Die Familien Farao und Marincola, die in der Gemeinde Cirò in Süditalien ihren Sitz haben, sollen auch in Deutschland aktiv gewesen sein. Italienische Ermittler sprachen von einer „kriminellen Holding“, die illegale Geschäfte in mehreren italienischen Regionen betreibt und ihre Fühler bis in die Bundesrepublik ausstreckt.

Gastwirte wurden erpresst



Das Bundeskriminalamt berichtete von elf Festnahmen, vier davon in Baden-Württemberg. Mehrere Wohnungen und Restaurants wurden durchsucht. An der Razzia waren Spezialeinsatzkräfte aus verschiedenen Bundesländern beteiligt. Abgesehen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg beteiligten sich auch Ermittler in Frankfurt, München und Düsseldorf an der Operation. Wie es heißt, habe der Clan auch Geschäfte in der Schweiz angebahnt. Den in Deutschland verhafteten Männern im Alter zwischen 36 und 61 Jahren werden schwere Straftaten wie Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen.

Das Vorgehen der mutmaßlichen Mafiosi in Deutschland konzentrierte sich offenbar ganz auf den Gastronomiesektor. In Mafia-Manier sollen aus Kalabrien stammende italienische Gastwirte und Pizzeria-Betreiber in Baden-Württemberg und Hessen gezwungen worden sein, Gastronomie-Produkte aus der Gegend um Cirò in Kalabrien zu verwenden. Die italienischen Ermittler berichteten insbesondere davon, den Restaurantbetreibern in Deutschland sei der Kauf von Wein, Milchprodukten, Öl und vorgefertigtem Pizzateig aufgezwungen worden. Die Produkte stammten aus Betrieben in Italien, die der Farao-Marincola-Clan kontrolliert. Die Erpresser hätten sich als Mitglieder eines Vereins italienischer Gastwirte getarnt.

Verbindungen in die Politik Die unter dem Kommando des inhaftierten Bosses Giuseppe Farao stehenden Verdächtigen flochten nach Angaben der Staatsanwaltschaft Catanzaro ein regelrechtes Kartell. Ein knappes Dutzend Lokalpolitiker, darunter drei Bürgermeister und der Präsident der Provinz Crotone, sicherten den Einfluss der Mafiosi in der Politik. dass Politiker Mafiabosse aufsuchten, um sich Wählerstimmen zu sichern. Heute bestimmen Exponenten der Clans direkt die öffentliche Verwaltung“, sagte der leitende Staatsanwalt Nicola Gratteri auf einer Pressekonferenz in Catanzaro, der Hauptstadt der süditalienischen Region Kalabrien.

In Italien wurde auch der Stuttgarter Pizzeria-Betreiber Mario L. verhaftet, der bereits früher in Verbindung mit der kalabrischen ‘Ndrangheta gebracht wurde. L. galt als Duz-Freund des ehemaligen Ministerpräsidenten und heutigen EU-Kommissars Günther Oettinger (CDU) und organisierte in seiner Pizzeria Feste für die CDU-Landtagsfraktion. Bei einem Gerichtsverfahren in Italien wurde L. 1999 freigesprochen. In Deutschland war er 1995 zu einer Bewährungsstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.

Clan kontrollierte fast alles



In Italien beschränkte sich der ‘Ndrangheta-Clan von Cirò nicht auf den Gastronomie-Sektor, sondern bestimmte das Geschäftsleben in allen möglichen Bereichen – von der Müllentsorgung, Tourismus, Unterbringung von Flüchtlingen, Aufstellen von Spielautomaten, der Kontrolle des Hafens von Cirò, dem Fischverkauf, Bäckereien bis hin zur Kontrolle des Bestattungsgeschäfts.

Den insgesamt 169 Verdächtigen werden Straftatbestände wie Bildung einer Mafia-Vereinigung, versuchter Mord, Erpressung, Veruntreuung, Korruption, aber auch Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Das einträglichste Geschäft der kalabrischen ‘Ndrangheta, den Drogenhandel, erwähnten die italienischen Ermittler in diesem Zusammenhang nicht. In Italien beschlagnahmten die Ermittler Güter im Wert von etwa 50 Millionen Euro.

