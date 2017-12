Migration Familiennachzug ist ein Zankapfel Die Flüchtlingspolitik bleibt kurz vor den Sondierungen umstritten. Doch nun zeigt sich die Unionspolitik gesprächsbereit.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Derzeit können Flüchtlinge, denen nur ein subsidiärer Schutz gewährt wurde, ihre Familienangehörigen nicht nach Deutschland nachkommen lassen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Berlin.Wie festgemauert stehen sich die Positionen von CDU, CSU einerseits sowie der SPD andererseits beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz gegenüber. Die Union war bislang strikt gegen den Nachzug, der vorerst bis Ende März 2018 ausgesetzt ist. Die SPD jedoch ist dafür, vor allem weil die Anwesenheit der engsten Familienmitglieder die Integration fördere. Nun scheint Bewegung in die Debatte zu kommen. Aus den Unionsparteien sind Signale zu vernehmen, dass man sich mit einer Lockerung in bestimmten Fällen anfreunden könnte. Auch eine Zusammenführung in den Bürgerkriegsländern selbst wurde vorgeschlagen. Der Zankapfel Familiennachzug gilt als eines der Haupthindernisse für eine erneute große Koalition im Bund.

Nur ein eingeschränkter Schutz



Im Ausländerzentralregister sind derzeit rund 177 000 Menschen mit subsidiärem Schutz erfasst. Gegen diesen eingeschränkten Schutz lagen bis Mai allerdings mehr als 57 000 Klagen vor. Wer in Deutschland Asyl beantragt, erhält je nach den Umständen Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder dem Grundrecht auf Asyl nach Artikel 16 des Grundgesetzes. Der weitreichende Schutz wird gewährt, wenn das Leben und die Freiheit des Betroffenen in seiner Heimat „wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist“, hieß es beim Nürnberger Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Subsidiären Schutz erhalten Menschen, die weder unter die Flüchtlingskonvention noch unter das Asylrecht fallen. Sie müssen nicht in ihre Heimat zurück, etwa weil ihnen dort Todesstrafe oder Folter drohen oder Bürgerkrieg herrscht. Anders als Menschen mit Asyl- oder Flüchtlingsstatus bekommen sie zunächst aber nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr.

Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien bekamen in Deutschland zu Beginn der Flüchtlingswelle fast ausnahmslos den Flüchtlingsstatus zuerkannt. Sie erhielten in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis von drei Jahren, die auch das Recht auf Familiennachzug einschließt. Doch das wurde im Zuge des zweiten Asylpakets vom März 2016 geändert. Erhielten Ende 2015 nur 0,1 Prozent der Syrer lediglich subsidiären Schutz, waren es Ende 2016 über zwei Drittel. Oberverwaltungsgerichte gaben der veränderten Praxis des BAMF Recht. Und trotz Widerstands in der SPD wurde für diese Menschen auch der Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt. Der Bundestag muss nun entscheiden, ob diese Aussetzung bestehen bleibt. Verlässliche Zahlen darüber, wie viele Familienangehörige im Rahmen dieses Familiennachzugs nach Deutschland kommen könnten, gibt es nicht. Schätzungen reichen von 60 000 bis zu einigen Hunderttausend.

Wenn es keine neue Regierung gibt Bereits in den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen sorgte der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus für Streit. Auch Union und SPD, die im Januar Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung aufnehmen, sind sich bei dem Thema uneins. Die Zeit für eine Lösung drängt. Regelung zum Familiennachzug läuft am 16. März 2018 aus. Kaum jemand im politischen Berlin glaubt, dass dann schon eine neue Bundesregierung im Amt ist. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) strebt daher eine fraktionsübergreifende Verständigung im Bundestag an.

Der Innenminister setzt dabei insbesondere auf die SPD. Grüne und Linke lehnen die weitere Aussetzung des Familiennachzugs entschieden ab. Theoretisch hätte die Union mit FDP und AfD eine Mehrheit. De Maizière machte aber deutlich: „Wir werden uns nicht von der AfD abhängig machen.“ (afp)

Ausnahmen für Härtefälle



Die erste „Lockerungsübung“ im Streitfall unternahm der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Er plädierte für einen „behutsamen Ausgleich“ zwischen „der Begrenzung von Zuwanderung und den Möglichkeiten der Integration auf der einen Seite und den Einzelfällen und den humanitären Fällen auf der anderen Seite“. Laschet bezog sich dabei auch auf ein jüngst ergangenes Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte einem 16-jährigen, schwer traumatisierten Syrer mit nur subsidiärem Schutz den Nachzug seiner Eltern und Geschwister ermöglicht. Gleich mehrere CSU-Politiker meldeten sich gestern zu Wort. Das Schlüsselwort dabei lautete „Härtefälle“. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erklärte, zwar müsse der Familiennachzug im Grunde ausgesetzt bleiben, doch wenn dieser Rahmen stimme, „kann man über bestimmte Härtefälle sicherlich reden“. Ähnlich klang das bei seiner Kabinettskollegin Emilia Müller. „Es gibt selbstverständlich Härtefälle, wo man nachbessern kann“, sagte die Sozialministerin. Allerdings gelte für die CSU weiterhin die Obergrenze von 200 000 Menschen für den Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland pro Jahr. CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller wiederum hatte angesichts des Streits mit der SPD vorgeschlagen, dass eine Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien auch in Krisenregionen wie Syrien oder dem Irak stattfinden könne. Ihm gehe es dabei um „nicht umkämpfte Regionen“, die es in diesen Ländern auch gebe. Kritik kam von der Hilfsorganisation Pro Asyl. „Wer will nach welchen Kriterien auswählen, wer aus dem Kriegsgebiet ausreisen darf und wer nicht. Das ist nebulös“, erklärte der Geschäftsführer Günter Burkhardt.

