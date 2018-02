Regierung GroKo: Daumen hoch oder runter? Ein Politikwissenschaftler und ein Ökonom bewerten Stärken und Schwächen der GroKo-Pläne und die Zukunft der SPD.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion 1Wie sich das Verhältnis von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem frühreren Herausforderer Martin Schulz (SPD) entwickeln wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Sein Verzicht auf den Außenministerposten kam am Freitag überraschend. Fotos: TOBIAS SCHWARZ

Berlin.Der Experte aus der Politik ist Prof. Oskar Niedermayer. Der Politikwissenschaftler (65) von der Freien Universität Berlin forscht zu politischen Einstellungen und Verhaltensweisen, zu Parteien und zum Wahlverhalten. Eines der von ihm verfassten Bücher trägt den Titel: „Bürger und Politik“.

Der Experte aus der Wirtschaft ist Prof. Andreas Peichl. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Andreas Peichl (39) leitet seit 2017 das Zentrum für Makroökonomik und Befragungen des Münchner Ifo-Instituts. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Auswirkung von Steuern auf die Einkommensverteilung.

Wo sehen Sie die Stärken des Koalitionsvertrages?



Oskar Niedermayer: Aus Sicht der SPD-Klientel gibt es einige Verbesserungen, etwa die Grundrente für Rentner mit geringem Einkommen, die Absicherung des Rentenniveaus bis 2025, für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen, für Azubis, für Langzeitarbeitslose, für Mieter. Auch in der Pflege wird es Verbesserungen geben.

Und wo liegen die Schwächen?



Niedermayer: Da denke ich vor allem an die künftige Europapolitik, wo jetzt mehr von Solidarität und Sozialunion die Rede ist. Ich befürchte, dass mehr Geld nach Brüssel überwiesen wird, was allerdings eine Mehrheit der Deutschen nicht will.

„In der Flüchtlingspolitik hat man sich eher mit dem Nebenkriegsschauplatz Familiennachzug beschäftigt“ Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler



Und in der Flüchtlingspolitik hat man sich eher mit dem Nebenkriegsschauplatz Familiennachzug beschäftigt. Zugleich kommen weiterhin jeden Monat rund 18 000 Menschen ins Land. Die Grenzen sind offen, keiner wird dort zurückgewiesen. Und das Intergrationsproblem für die bereits hier leben Flüchtlinge und Asylbewerber ist nicht gelöst.

Andreas Peichl: In der Wirtschaft herrscht vor allem Ernüchterung. Es gibt relativ wenig, was in die Zukunft gerichtet ist. Es wird viel Geld in die Hand genommen, um Rentner, Familien mit Kindern, Arbeitnehmerrechte zu stärken. Aber es fehlt eine wirkliche Zukunftsstrategie für den Wirtschafts- und Innovationsstandort, für die Digitialisierung oder Steuerentlastungen für Unternehmen und Bürger.

Dabei will die GroKo doch weitere Milliarden in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung, Breitbandausbau und anderes stecken.



Peichl: Die Summen nehmen sich in der Tat groß aus, doch wenn man bedenkt, dass sie sich über vier Jahre verteilen, relativieren sich diese Investitionen des Staates.

„Etwa zehn Milliarden Euro für die Digitalisierung sind nicht ausreichend“ Andreas Peichl, Wirtschaftswissenschaftler



Etwa zehn Milliarden Euro für die Digitalisierung sind nicht ausreichend. Heruntergerechnet etwa auf die Kommunen, kommt da nicht viel an.

Der künftige Bundesinnenminister Horst Seehofer will den Zustrom von Flüchtlingen begrenzen. Schafft er das?



Niedermayer: Das will die CSU ja schon lange, nur passiert ist noch nichts. Man muss abwarten, ob sich mit den grenznahen Aufnahmezentren nun wirklich etwas ändert. Oder schauen sie auf die unterschiedliche Interpretation der Obergrenze durch CSU und SPD. Dass das Flüchtlingsproblem für eine Mehrheit der Deutschen das größte Problem ist, schlägt sich im Vertrag nur unzureichend nieder.

Wird Seehofer nach Berlin ins Ministeramt entsorgt?



Niedermayer: Mit seinem Wechsel nach Berlin löst die CSU ihr Führungsproblem auf elegante Art und Weise. Seehofer wird ein starker Minister, der mit den Themen innere Sicherheit, Flüchtlinge, aber auch Bauen und Heimat – also regionale Entwicklung – einem Schlüsselressort vorsteht. Allerdings könnte es im Fall, dass Söder die Landtagswahl vergeigt, sein, dass der alte Konflikt wieder aufbricht.

Die Wirtschaft stöhnt unter enormen Belastungen durch Bürokratie. Ändert sich da etwas?



Peichl: Da passiert viel zu wenig. Ich erinnere nur daran, wie schwierig es ist, ein Gewerbe anzumelden. Der Normenkontrollrat hat festgestellt, dass es in Deutschland rund 200 amtliche Register gibt, doch nur eine Handvoll davon ist elektronisch vernetzt. Die Möglichkeiten der Digitalisierung für Wirtschaft und Bürger werden bei weitem nicht ausgeschöpft. Da sind andere Länder viel weiter als Deutschland. Ich befürchte, wir verlieren den Anschluss.

„Wir können uns nicht noch hundert Jahre darauf verlassen, dass die Auto- und die Chemieindustrie die Wachstumslokomotiven bleiben“ Andreas Peichl, Wirtschaftswissenschaftler



Wir können uns nicht noch hundert Jahre darauf verlassen, dass die Auto- und die Chemieindustrie die Wachstumslokomotiven bleiben. Auch die dringend notwendige Vereinfachung des Steuerrechts geht die neue GroKo nicht an.

Die Digitalisierung bleibt ein Nebenjob des neuen Verkehrsminister Andreas Scheuer. Wäre ein eigenständiges Digitalministerium besser?



Peichl: Die Digitalisierung gehört eigentlich ins Wirtschaftsressort, nun wird er aber weiterhin im Verkehrsministerium geparkt. Ich kann nur hoffen, dass der neue Minister mehr Kompetenzen erhält und das wichtige Querschnittsthema Digitalisierung wirklich voranbringen wird.

Das Papier trage die Handschrift der SPD, sagt Schulz Zu Recht?



Niedermayer: Die CSU nimmt das Gleiche für sich in Anspruch. Und beide haben wohl Recht. Die Handschrift der CDU trägt es dagegen ganz sicher nicht. Angela Merkel hat zur Sicherung ihrer nächsten Kanzlerschaft viele Kröten geschluckt. Mit der Abgabe des Finanzressorts an die SPD hat sie sogar auf einen Teil des Markenkerns ihrer Partei verzichtet. Das wird für viel Unmut sorgen, auch wenn es keinen Riesenaufstand gegen Merkel geben dürfte.

Wird der Mitgliederentscheid zu einer Zerreißprobe für die SPD?



Niedermayer: Ganz gewiss. Aber ich wage keine Prognose, wie es ausgehen wird. Entscheidend dürfte werden, welche Deutung sich durchsetzen wird. Die des Parteivorstandes, der sagt, alles toll verhandelt und viele Ministerien bekommen. Oder die Deutung der GroKo-Gegner, inhaltlich habe die SPD nicht viel erreicht.

Werden die Inhalte nicht überlagert von der Personalie Schulz, der Außenminister werden will?



Niedermayer: Das wird vermutlich so sein. Allerdings kann der gestrige Verzicht von Martin Schulz auf das Amt des Außenministers die Entscheidung etwas versachlichen.

„Das neue Kraftzentrum der SPD bilden ohnehin Andrea Nahles und Olaf Scholz“ Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler



Er beugt sich offenbar dem Druck der Basis. Das neue Kraftzentrum der SPD bilden jedoch ohnehin Andrea Nahles und Olaf Scholz.

Wie bewerten Sie den Abbau des Soli, der voererst nur bei Einkommen unter 61 000 Euro entfallen soll?



Peichl: Besser wäre, wenn der Soli insgesamt abgeschafft werden würde, weil die Begründung dafür, der Aufbau in den neuen Bundesländern, entfallen ist.

