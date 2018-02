Asyl GroKo: Erste Generalprobe bestanden Union und SPD stritten lange und erbittert über den Familiennachzug. Nun besiegeln sie einen Kompromiss, der es in sich hat.

Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender

Berlin.Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bleibt bis Ende Juli ausgesetzt. Der Bundestag beschloss gestern nach hitziger Debatte einen Gesetzentwurf von Union und SPD – mit den Stimmen der potenziellen Regierungspartner und gegen die Stimmen der übrigen Fraktionen. Sogenannte subsidiär Schutzberechtigte – darunter viele Syrer dürfen seit März 2016 keine Angehörigen mehr nach Deutschland nachholen. Die große Koalition hatte den Anspruch darauf damals für zwei Jahre ausgesetzt, bis Mitte März. Nun bleibt den Betroffenen dies auch für viereinhalb weitere Monate verwehrt. Danach sollen sie nur in begrenztem Ausmaß die Möglichkeit bekommen, Verwandte nachzuholen.

Spott von der Opposition



Details der Neuregelung wollen Union und SPD noch klären. Dazu ist ein weiteres Gesetz geplant. Beide Seiten hatten heftig miteinander gerungen – und interpretieren das Ergebnis unterschiedlich: Die Union feiert eine Begrenzung der Zuwanderung, die SPD bejubelt eine „weitergehende“ Härtefallklausel.

„Wie klein will sich die SPD eigentlich noch machen?“ Katrin Göring-Eckardt,Grünen-Fraktionschefin



Im Bundestag spotteten die anderen Fraktionen über diese Uneinigkeit der potenziellen Partner. Linke und Grüne äußerten sich aber vor allem schockiert über die inhaltlichen Pläne von Union und SPD. Dieses Gesetz ist willkürlich, moralisch fragwürdig und unmenschlich“, sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf der SPD Umfallerei vor. „Sie knicken ein in der Familienfrage“, sagte sie an deren Adresse. „Wie klein will sich die SPD eigentlich noch machen?“

„Ein bisschen Barmherzigkeit“



Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verteidigte die Begrenzung des Familiennachzugs. „Unser Kompromiss steht für Humanität und Verantwortung, für Integration und Begrenzung, für Großzügigkeit und Realismus.“

Das Kontingent von 1000 Menschen begrenze den Nachzug, Härtefälle würden aber weiter berücksichtigt. „Ein bisschen Barmherzigkeit“ sei eben auch nötig.

Die Zahl der Syrer, die sich um Nachzug zu Angehörigen in Deutschland bemühen, ging zurück. Mit Stand 24. Januar lagen den deutschen Auslandsvertretungen rund um Syrien 45 516 Terminanfragen für die Beantragung solcher Visa vor. Im November waren es noch etwa 1000 mehr gewesen. (dpa) Seiten 3, 4