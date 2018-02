Regierung Groll gegen Merkel und Schulz wächst Die Tinte auf dem GroKo-Vertrag ist noch nicht trocken, da kracht es schon gewaltig – vor allem in der Union.

Berlin.Nach der schwierigen Einigung von Union und SPD auf einen neuen Koalitionsvertrag wächst in den eigenen Reihen Unmut über zentrale Vereinbarungen. Vom Wirtschaftsflügel der Union kam heftige Kritik an der Vergabe des Finanzministeriums an die SPD. Die Jusos bekräftigten ihre generellen Vorbehalte und setzen weiter auf einen Stopp der GroKo beim anstehenden SPD-Mitgliederentscheid. Die künftige Opposition kritisierte die GroKo als viel zu unambitioniert.

Der Wirtschaftsflügel der Union kritisiert den Verlust des Finanzressorts an die SPD. Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU, Carsten Linnemann, sagte, die Ressortaufteilung gehe „mitten ins Mark“ der CDU. „Für unsere Partei könnte sich der 7. Februar 2018 als Zäsur herausstellen, als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU.“ Die Partei laufe Gefahr, ihre Überzeugungen in der Europa- und Haushaltspolitik aufzugeben.

CSU hat schon zugestimmt

Führende CDU-Politiker wiesen Kritik an der Ressortverteilung zurück. „Floskeln wie ,Da hat sich die Union über den Tisch ziehen lassen‘, das ist mir zu einfach“, sagte CDU-Vize Julia Klöckner dem Sender „hr-Info“. Die CDU habe nach Jahrzehnten das Wirtschaftsministerium wiederbekommen. „Wir haben eine ganze Reihe wichtiger Ministerien“, sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). CSU-Chef Horst Seehofer verteidigte den schwarz-roten Vertrag als ein gutes Werk. „Wir haben viel Gutes für die Leute vorgesehen – das ist ja die Hauptzielsetzung.“ Als Beispiele nannte er den Wohnungsbau, die Senkung des Solidaritätszuschlags oder die Grundrente. Die CSU habe zudem „manches verhindert“, etwa die von der SPD geforderte Bürgerversicherung. Als erste der drei Parteien billigte gestern die CSU den schwarz-roten Koalitionsvertrag.

SPD-Spitze auf Werbetour

Schulz und seine designierte Nachfolgerin Andrea Nahles wollen ab 17. Februar auf sieben Regionalkonferenzen um eine Zustimmung der SPD-Mitglieder für die große Koalition werben. Umweltministerin Barbara Hendricks sagte der dpa, sie sei „sehr sicher“, dass die SPD-Basis zustimmen werde.Juso-Chef Kevin Kühnert hingegen hält die GroKo noch für verhinderbar. (dpa)

