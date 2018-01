Parteien Grünen geben sich neue Realo-Spitze Mit Robert Habeck und Annalena Baerbock sind erstmals zwei Realos an der Spitze. Für Habeck gilt eine weitere Besonderheit.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Die neuen Bundesvorsitzenden Robert Habeck (r) und Annalena Baerbock bei der außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Hannover Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Hannover.Die Grünen geben sich humorvoll. Ein Schild vor dem Eingang zum Kongresszentrum in Hannover erklärt: „Und das ist erst der Eingang“. Eine lustige Anspielung auf das Parteitagsmotto: „Und das ist erst der Anfang“, das auf der in grünen und gelben Tönen gehaltenen Bühne des großen Saales prangt. Ein paar Wochen zuvor waren beim Parteitag der AfD die Straßen von Polizei abgeriegelt und Einlasskontrollen aufgebaut worden. Die Grünen geben sich dagegen offen, entspannt, aber auch optimistisch und geschlossen.

Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen herrscht eine Stimmung von „Jetzt erst recht“ vor. Dabei hat der Kongress, aus Sicht der 1980 gegründeten Grünen-Partei, beinahe fast schon historische Beschlüsse gefällt. Mit dem Kieler Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck (48) sowie der Potsdamer Bundestagsabgeordneten und Umweltaktivistin Annalena Baerbock (37) werden gleich zwei Vertreter des sogenannten Realo-Flügels zu Vorsitzenden gewählt. 38 Jahre lang galt das eherne Gesetz, dass der linke wie der Realo-Flügel jeweils einen Co-Vorsitzenden stellen mussten.

Ströbele zeigt Skepsis – und Respekt

Einer, der vom Anfang der Grünen an dabei war, das politische Urgestein Christian Ströbele, zeigt sich dann auch nicht glücklich über die Entscheidung. „Es ist nicht gut, wenn nicht beide Flügel der Partei vertreten sind“, sagt der 78-jährige frühere Bundestagsabgeordnete nach der Wahl Habecks. Der Parteilinke sagt, er werde Baerbock und Habeck nun daran messen, „was sie machen“. Doch auch Ströbele macht keinen Hehl daraus, dass ihm die engagierte Rede von Baerbock sowie die fast schon philosophische Bewerbungsansprache von Habeck Respekt abgenötigt hätten.

Der Kieler Noch-Minister Habeck bewirbt sich mit einer auch auf linke Grünen abzielenden Rede um den Vorsitz. Er prangert die Ungleichheit in der Gesellschaft an, fordert mehr Umverteilung von Reich zu Arm und lobt etwa eine garantierte Grundrente, die Menschen im Alter den entwürdigenden Gang zum Sozialamt ersparen sollte. Zugleich attestiert er seiner Partei eine neue Geschlossenheit. Auf dem Parteitag zeige sich, „dass die Partei gerade zusammenrückt, dass da was Neues passiert.“ Das wolle er nun voranbringen. Gegen 13.30 Uhr steht dann die Wahl von Habeck fest. Er bekommt 81,33 Prozent der Delegiertenstimmen und wird bejubelt. Beschwichtigend sagt er, ein Grund zum Feiern sei seine Wahl nicht: „Das ist ein Auftrag.“

Trittin rührte die Werbetrommel für Habeck

Ausgerechnet der Exponent des linken Flügels, Ex-Umweltminister Jürgen Trittin, hat für Habeck die Werbetrommel gerührt. „Wir müssen aufhören, so zu tun, als gebe es eine unbefleckte Tätigkeit in der Partei. Und alles, was Regierung ist, ist falsch und kompromisslerisch“, sagt Trittin am Freitagabend. Denn vor der Wahl Habecks müssen die Grünen die Satzung an einem wichtigen Punkt ändern: die seit Jahrzehnten festgeschriebene Trennung von Parteiamt und politischem Wahl-Amt musste fallen. Habeck hat zur Bedingung für seine Kandidatur eine achtmonatige Übergangsfrist aus seinem Kieler Ministeramt gemacht. Er wolle das Regierungsamt in Schleswig-Holstein „geordnet“ in andere Hände übergaben. Kritiker der Satzungsänderung sprechen dagegen von einer „Lex Habeck“. Eine Delegierte warnt eindringlich vor „dem starken Mann“ und wirft Habeck „Erpressung“ vor.

Regensburger Stefan Schmidt sieht „gute Entscheidungen“

Der Regensburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt hält dagegen die Wahl Habecks sowie die vorhergehende Satzungsänderung für „gute Entscheidungen“. „Wir sollten nicht so sehr in Flügeln denken, sondern vielmehr fragen, was bringt die Partei weiter“, sagt er. Die geplatzten Jamaika-Verhandlungen hätten den Grünen neues Selbstvertrauen vermittelt. Man habe gezeigt, dass die Grünen bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. „Anders als Christian Lindner“, meint eine Delegierte mit einem Seitenhieb auf den FDP-Chef, der die Jamaika-Sondierungen scheitern ließ. Und für den Fall der Fälle, dass eine neue GroKo nicht zustande käme, würden sich die Grünen erneuten Gesprächen über ein schwarz-gelb-grünes Bündnis nicht verweigern, meint Stefan Schmidt. „Wir haben den Verhandlungstisch nicht verlassen. Unsere Tür steht offen.“

Neuwahlen wolle dagegen keiner. Allerdings fürchteten sich die Grünen auch nicht davor. Und mit Blick auf die bayerischen Landtagswahlen im Oktober meint Schmidt optimistisch, die Grünen strebten nicht nur ein zweistelliges Wahlergebnis an, sondern wollten im Freistaat auch die zweitstärkste Partei werden. Derzeit liegen die Grünen in Bayern bei etwa 14 Prozent in den Umfragen. Und „grundsätzlich“ sei man nach den Landtagswahlen auch zu „Gesprächen“ mit der CSU bereit. Doch Angriffe auf das Asylrecht oder Flüchtlingsobergrenzen würden die Grünen nicht akzeptieren, sagt Schmidt.

77 Prozent stimmten für die Satzungsänderung

In der Nacht zum Samstag hatten 77 Prozent der rund 750 Delegierten für die Satzungsänderung zugunsten von Habeck votiert. Damit stand der Wahl des neuen Hoffnungsträgers der Partei nichts mehr im Wege. Er bedankt sich nach der elektronischen Abstimmung, die ihm die für Grünen-Verhältnisse fantastischen 81,33 Prozent Zustimmung bescheren, artig: „Was ich geworden bin, bin ich durch euch geworden. Ich will versuchen, ein bisschen davon zurück zu geben.“

Annalena Baerbock rockt den Saal

Wenige Minuten zuvor rockt Annalena Baerbock den Saal regelrecht. Sie plädiert eindringlich dafür, in der Klimapolitik nicht locker zu lassen. Was die nächste GroKo auf diesem Feld biete, sei viel zu wenig. Die Grünen hätten die Konzepte und die Personen für eine wirkliche Energiewende, ruft sie aus. Dabei erklärt die zweifache Mutter und Wahl-Brandenburgerin, die aus Niedersachsen stammt, dass die Grünen auch Lösungen für den tiefgreifenden Strukturwandel in der Braunkohle- und Energiewirtschaft anbieten müssten. Baerbock ist die einzige Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg. Im Süden des Landes, rund um Cottbus, ist ein großer Teil der deutschen Braunkohleförderung sowie der Energiewirtschaft konzentriert. Gegen Baerbocks engagierten Vortrag bleibt ihre Gegenkandidatin vom linken Flügel Anja Piel, Fraktionsvorsitzende im niedersächssichen Landtag, relativ blass. Sie unterliegt in der Abstimmung dann auch klar mit 34,78 Prozent gegen 64,45 Prozent der Stimmen für Baerbock.

Um ihr elektronisches Abstimmungssystem zu testen, haben die Grünen zu Beginn des Bundeskongresses spaßeshalber über ein Lied zum Parteitagsschluss entschieden. Es standen Songs mit eindeutig ökologischem Bezug zur Auswahl, etwa „Mein Freund der Baum“ der Sängerin Alexandra oder „Karl der Käfer“ von der Gruppe „Gänsehaut“, aber auch „Neue Männer braucht das Land“ von Ina Deter von Anfang der 80er Jahre. Doch am Ende entscheidet sich eine Mehrheit für den John Lennon Klassiker „Imagine“, eine Hymne der Friedensbewegung aus den 70er Jahren.

Habeck und Barbock lösen damit die beiden bisherigen Vorsitzenden Cem Özdemir und Simone Peter von der Parteispitze ab.

