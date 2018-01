Regierung In den USA herrscht Stillstand Demokraten und Republikaner streiten um den Haushalt. Ab Montag droht 800 000 Regierungsangestellten der Zwangsurlaub.

von Thomas Spang

Washington.Der Regierungs-Stillstand hat Donald Trump die Feierlichkeiten zum Jahrestag seiner Amtseinführung verdorben. Statt zu einer Gala an seinen Wintersitz in Mar-a-Largo zu reisen, versuchte er sich aus dem Oval Office im Krisenmanagement. Ohne großen Erfolg. Was auch daran lag, dass beide Seiten keinen Zentimeter von ihren Positionen abwichen.

Während es bei den „Shutdowns“ 1995, 1996 und 2013 im Kern um die Rolle des Staates im Leben seiner Bürger ging, steht diesmal ein viel fundamentaleres Thema auf dem Spiel. Es geht um das Selbstverständnis eines Landes, das seine Existenz Einwanderern verdankt. Trump hat das Schicksal der rund 800 000 „Dreamer“ (Träumer), die als Kinder von Einwanderern ohne Papiere ins Land kamen, mit der Forderung nach Geld für den Bau seiner Mauer zu Mexiko verknüpft und damit die Anhebung der Schulden-Obergrenze zum Zankapfel der Auseinandersetzung gemacht, was es heißt, Amerikaner zu sein.

Oberpfälzer Standorte betroffen



Der Regierungsstillstand resultiert aus dem Umstand, dass der Kongress eine Anhebung der erlaubten Neuverschuldung genehmigen muss, bevor er weiteres Geld ausgeben darf. Damit gehen dem Staat schrittweise die Haushaltsmittel aus, seine rund 800 000 Angestellten zu bezahlen. Diese werden in Zwangsurlaub geschickt und bekommen zunächst auch kein Geld.

Die Verhandlungen am Wochenende waren deshalb so intensiv, weil die Betroffenen heute erfahren, wer essenziell ist und auch unbezahlt zur Arbeit erscheinen muss. Die Angehörigen des Militärs, der Bundespolizei und der Geheimdienste sind beispielsweise von der Stilllegung ausgenommen. Auch an den US-Truppenstandorten in Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels wird es zu Ausfällen kommen, teilte die US Garrison Bavaria mit. Regierungsangestellte sollten aber trotzdem erst einmal zur Arbeit kommen.

Trump und die Republikaner pochen darauf, vor Verhandlungen über das Schicksal der Dreamer müssten die Demokraten die Neuverschuldungs-grenze für einen Zeitraum von drei Wochen bedingungslos anheben. Erst dann seien Gespräche möglich. Der Präsident warf den Demokraten vor, sie seien „viel mehr besorgt über illegale Einwanderer als unser großartiges Militär oder die Sicherheit an der gefährlichen Südgrenze“.

Lösung für Einwanderer-Kinder



Die Demokraten bestehen dagegen auf einer dauerhaften Lösung für die in den USA aufgewachsenen Einwanderer-Kinder, denen ab März die Abschiebung droht, nachdem Trump das Deportations-Schutzdekret (DACA) Barack Obamas ohne Not aufgehoben hatte. Der Führer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, beschwerte sich seinerseits über mangelnde Kompromissbereitschaft des Weißen Hauses: „Mit Präsident Trump zu verhandeln ist so, als würde man mit einem Wackelpudding verhandeln.“

Gestern benutzte Trump die Konfrontation, um auf eine Änderung der Senatsregeln zu drängen, die mit Ausnahme der Bestätigung von Richtern und anderen Personalfragen 60 von 100 Stimmen verlangen, um ein Gesetz zur Abstimmung bringen zu können. Der republikanische Senatsführer Mitch McConnell schreckt vor einer Änderung zurück.

Die US-Steuerzahler kommt der „Shutdown“ teuer zu stehen. Experten schätzen die Kosten auf bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar je Tag. Zur Disposition steht die Reise Trumps zum Weltwirtschaftsforums in Davos, da der Präsident für einen etwaigen Kompromiss gebraucht würde. Unklar bleibt, wer von dem Streit politisch profitiert. „Es geht für beide Seiten um sehr viel“, analysiert William Galston von der Denkfabrik Brookings Institution die Ausgangslage. Es sei das erste Mal, dass es in der Sache nicht um Fiskalpolitik ginge, sondern unterschiedliche Visionen für Amerika. „Es ist ein Zusammenprall zwischen der Vergangenheit und der Zukunft unseres Landes“.