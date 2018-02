Parteien

Magazin: Weiteres Nazi-Liederbuch in Burschenschaft entdeckt

In Österreich ist nach Darstellung des Magazins „Falter“ ein weiteres antisemitisches Liederbuch in einer von einem FPÖ-Funktionär geleiteten Burschenschaft aufgetaucht. In mehreren Liedtexten des Buchs aus der schlagenden Wiener Burschenschaft Bruna Sudetia gebe es judenfeindliche Zeilen, berichtet der „Falter“.