Mehr Hilfe für Familien

An diesem Faschingswochenende ist es für manche Familien das letzte Mal, dass ihr Kind als Prinzessin oder kleiner Pirat verkleidet mit Luftschlangen spielt. In Deutschland gibt es rund 50000 Kinder und junge Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Ihre Eltern und Geschwister haben ein besonderes Leben, voller Fürsorge und immer wieder neuer Hoffnung.

Schließlich sterben jährlich 4000 Kinder an ihrer Krankheit oder schwersten Behinderung. Wenn ein Kind schwer erkrankt, ist immer die Familie betroffen. Jedes Jahr am 10. Februar macht der „Tag der Kinderhospizarbeit“ auf die Situation dieser Familien aufmerksam. Unser Kinderhospiz in Berlin lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Es geht bunt zu und wird viel gelacht. Besucher sind immer wieder überrascht, welche Freude es im Kinderhospiz gibt: Es ist eine Zeit voller Leben!

Hierher kommen Familien auch, um eine Auszeit zu haben. Häufig sind die Eltern erschöpft. Ein vorübergehender Aufenthalt erlaubt es ihnen, sich mal zurückzulehnen. Seltene Momente. In Bayern beginnen heute auch die Ferien. Koffer packen, los geht’s!

Die meisten Familien mit besonderen Bedürfnissen sind indes schon lange nicht mehr gemeinsam verreist. Zu groß ist der organisatorische Aufwand. Und wohin überhaupt? Wo gibt es Pflegebetten? Und wo sind besondere Kinder überhaupt willkommen? Aus ihrer Erfahrung von 20 Jahren stationärer und ambulanter Kinderhospizarbeit heraus, hat die BjörnSchulzStiftung in Bayern mit einem innovativen Projekt am Chiemsee einen Rückzugsort für diese Menschen erschaffen.

Am Irmengard-Hof am Chiemsee kommen alle Familienmitglieder in einer geschützten Umgebung gemeinsam zur Ruhe und schöpfen neue Kraft. Doch während eine regenerierende Auszeit im Hospiz von den Krankenkassen getragen wird, muss die Familie ihre Erholungsreise komplett aus eigener Tasche zahlen. Das fällt vielen schwer, die Haushaltskasse ist ohnedies überstrapaziert. Die Stiftung subventioniert daher jeden Aufenthalt am Irmengard-Hof durch geringe Übernachtungspreise. Spender helfen, das wertvolle Angebot aufrechtzuerhalten. Denn in dieser auszehrenden Lebenssituation tut ein Erholungsurlaub besonders dringend not. Diese innovative Form der Prävention gehört bisher jedoch nicht zu den Leistungen der Krankenkassen. Auch deshalb wird es Zeit, dass den betroffenen Familien mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird – nicht nur am heutigen Tag!