Mit letzter Kraft in den Stillstand

Es hat gewaltig gepoltert – quer durch Deutschland und in halb Europa war es zu hören– bei all den Steinen, die vielen Politikern am Sonntag von den Herzen plumpsten. Nach dem zittrigen Ja des SPD-Parteitags zu einer erneuten Zwangsehe mit der Union überwiegt nicht nur bei der Führung der Genossen die Erleichterung. Auch in diversen EU-Hauptstädten, vor allem jedoch in den Zentralen von CDU und CSU lautet die Devise: erst einmal aufatmen. Denn falls die SPD-Basis einem weiteren schwarz-roten Bündnis nicht noch auf den letzten Metern dazwischengrätscht, darf Angela Merkel weiterregieren.

Damit wären zwar zwei große Unwägbarkeiten vom Tisch: eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten, was nicht unbedingt Stabilität ausdrückt. Und Neuwahlen, die schlimmstenfalls die extremen Ränder stärken. Mit der dritten GroKo unter Merkel bekäme Deutschland dagegen eine Regierung mit einer klaren Mehrheit im Parlament. Das ist grundsätzlich begrüßenswert – auch mit Blick auf die Spaltung Europas und die vielen geopolitischen Krisen. Doch allzu große Erwartungen sollte man an das Kabinett Merkel IV nicht haben.

Noch ehe das schwarz-rote Bündnis überhaupt steht, wirkt es entkräftet und matt. Die SPD-Granden mussten die Genossen förmlich zu einem erneuten Bündnis mit der Union tragen. Das knappe Ja der Delegierten lastet wie eine Hypothek auf der künftigen Regierung. Martin Schulz wirkt nach dem Parteitag wie ein SPD-Chef auf Abruf.

Doch nicht nur Schulz geht geschwächt in die Neuauflage der schwarz-roten Regierung, sondern auch die Kanzlerin. Das bittere Wahlergebnis für die Union wurde nicht wie versprochen aufgearbeitet. Deshalb wird es ewig als Makel an Merkel haften. Darüber hinaus schwebt die Aussicht, dass die SPD nach zwei Jahren – oder vielleicht schon früher – den Stecker aus der GroKo zieht, wie ein Damoklesschwert über ihrer Kanzlerschaft.

Auch der Dritte im Bunde, CSU-Chef Horst Seehofer, hat die Siegerstraße längst verlassen. Er wird noch gebraucht für die Koalitionsverhandlungen in Berlin sowie als CSU-Anchorman und eine Art fleischgewordene Flüchtlingsobergrenze in Merkels Kabinett. Doch auch Seehofer wirkt wie ein Vorsitzender mit baldigem Ablaufdatum – erst recht, wenn die Machtübergabe an Markus Söder in Bayern vollzogen ist. Für Merkel wie für Seehofer bedeutet ein Gelingen der Koalitionsverhandlungen mit der SPD eine Überlebensversicherung. Ein Scheitern der Gespräche würde sie jäh ins Aus katapultieren. Daher darf man annehmen, dass CDU und CSU – entgegen den aktuellen Beteuerungen – sehr wohl noch Zugeständnisse an Schulz und Co. machen werden.

Immerhin wollen Union und SPD mit der Gießkanne viele Milliarden über das Land verteilen. Ein paar hundert Euro mehr im Jahr für Leute mit geringem bis mittlerem Einkommen, einige Wohltaten für Rentner, Investitionen in Bildung und Digitalisierung, mehr Geld für Europa. Hier ein Tröpfchen, da ein Tröpfchen, dort ein Tröpfchen: Das mag gut gemeint sein und den einen oder anderen Wähler gesonnen stimmen. Doch den großen Wurf für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bekommt man so nicht hin.

Das hervorstechendste einende Projekt einer künftigen GroKo besteht im eigenen Machterhalt. Doch ob der Kitt bis 2021 hält, steht in den Sternen. Eines lässt sich bereits konstatieren: Es wird eine Übergangsregierung, um die Weichen für die Post-Merkel-Ära zu stellen. Hier ist die CDU-Chefin gefordert: Sie muss zumindest die Zeit der personellen Alternativlosigkeit beenden und eine Nachfolgediskussion zulassen. Denn bei einem „Weiterso“ mit ihr wird es auch in der Union bald gewaltig rummsen.