Opposition Nawalny wieder freigelassen Der russische Kremlkritiker ist wenige Stunden nach seiner Festnahme am Sonntag wieder auf freiem Fuß.

Mail an die Redaktion Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach seiner Festnahme am Sonntag wieder freigelassen worden. Foto: Evgeny Feldman/AP/dpa

Moskau.Die russische Polizei hat den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wenige Stunden nach seiner Festnahme wieder freigelassen. Er müsse sich aber zur Verfügung halten, sagte Nawalnys Anwältin Olga Michailowa der Agentur Tass am späten Sonntagabend. Der 41-jährige Kremlkritiker war am Nachmittag auf dem Weg zu einer Demonstration gegen die für März geplante Präsidentenwahl im Zentrum von Moskau in Gewahrsam genommen worden. Nawalny wurde die Organisation einer nicht genehmigten Protestaktion vorgeworfen. Ob ihm nun noch eine mehrtägige Arreststrafe droht, war zunächst unklar.

