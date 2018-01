Konflikte Nordkorea will Kommunikation aktivieren Die suspendierte Kommunikationsleitung zu Südkorea an der schwer bewachten Landesgrenze soll wiederhergestellt werden.

Mail an die Redaktion Mit einem Fernglas schaut ein Besucher zur nordkoreanischen Seite vom Observatorium der Vereinigung in Paju, Südkorea. Foto: Lee Jin-Man

Seoul.Nordkorea will die suspendierte Kommunikationsleitung zu Südkorea an der schwer bewachten Landesgrenze „wiederherstellen“. Das habe der staatliche Rundfunk in Nordkorea angekündigt, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul an diesem Mittwoch mit.

Die Telefonleitung im Grenzort Panmunjom solle am Nachmittag (Ortszeit) wieder aktiviert werden.

Hintergrund ist ein Gesprächsangebot des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un vom Montag. Südkorea hatte daraufhin vorgeschlagen, in der nächsten Woche ein Treffen auf hoher Ebene in Panmunjom abzuhalten. Es soll dabei um eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar und die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen gehen.

