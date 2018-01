Integration Pfadfinder bauen Brücken Die Pfadfinder leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration. Davon profitiert auch eine assyrische Gruppe.

Demir Tigris

Mail an die Redaktion Demir Tigris ist Projektmitarbeiterin bei „Potential Vielfalt“ dem Assyrischen Jugendverband Mitteleuropa – Landesverband Bayern e.V.

München.Als sich der Assyrische Jugendverband Mitteleuropa (AJM) e.V. im Jahr 2016 durch Impulse von jungen Geflüchteten aus den eigenen Reihen über das Pfadfindertum informierte, gab es oft ganz große Augen. Assyrer – darunter stellt man sich meistens orientalische Rhythmen vor, das gute würzige Essen und immer tanzende Mengen – und dazwischen soll es Pfadfinder/-innen aus den Heimatländern geben?! Als Jugendverband führen wir diverse Maßnahmen in der Jugendverbandsarbeit durch, hatten aber bis dato mit dem Pfadfindertum nichts am Hut. Nur einige von uns lernten Pfadfinder/-innen durch Heimatreisen kennen, aber die Idee mit nach Deutschland zu nehmen lag fern.

Die Tätigkeiten von Assyrer/-innen aus der Heimat haben die Jugendverbandsarbeit hier in Deutschland schon immer bereichert und dem gesamten Verband neue Wege aufgezeigt, um sich zu beteiligen. Und wie integriert man junge Geflüchtete denn besser, als über die Fähigkeiten, die sie mit in ihre neue Heimat bringen? Letztes Jahr begannen dann die ersten Gruppen damit, sich aufzubauen. Der AJM-Landesverband Bayern entschloss sich, ehemaligen Pfadfinder/-innen eine Plattform zu bieten, um hier aktiv zu werden. Die assyrische Pfadfindergruppe Boduqe Dolabani hat sich mittlerweile zu einer festen Gruppe gegründet. Sie kooperieren mit anderen Verbänden im Bereich des Pfadfindertums und schaffen neue Wege der interkulturellen Öffnung. So lud die Gruppe 2017 zum ersten Zeltlager für Jugendleiter ein. Der Tag verlief in einer freundlichen und freudigen Atmosphäre.

Die Gruppe, die zu Beginn getrennt anreiste, war am Ende des Tages eine große Pfadfinderfamilie. Kontakte wurden vor Ort ausgetauscht. Man konnte spüren: Die assyrischen Pfadfinder/-innen sind angekommen. Angekommen in einer Welt, die sie kennen und lieben. Bei der internen Reflexion der Gruppe Boduqe Dolabani war eines ganz klar zu spüren: Glück, Stolz und Hoffnung – das war in den Augen jedes Einzelnen abzulesen. Der AJM unterstützt und fördert die Gründung von eigenen Pfadfindergruppen und ist sehr stolz, so eine starke Jugend in Deutschland zu haben, die ohne Scheu voran schreitet und die interkulturelle Arbeit bereichert.