Terrorismus Riss im Boden für Opfer von Berlin Am Dienstag enthüllen Angehörige und damals Verletzte ein Mahnmal an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz..

Die provisorischen Gedenkstätte für die Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz in Berlin ist in diesen Tagen wieder von Andenken übersäht. Foto: Sophia Kembowski

Berlin.Die Bundesrepublik gedenkt der Opfer des Terroranschlags vom Berliner Weihnachtsmarkt vor einem Jahr. Angehörige der zwölf Todesopfer sowie damals Verletzte werden am Dienstag an der Gedächtniskirche ein Mahnmal enthüllen.

Ein goldener „Riss“ im Boden soll die tiefe Wunde symbolisieren, die das Attentat im Leben der Betroffenen verursachte. Zu dem nicht öffentlichen Gedenken auf dem abgesperrten Breitscheidplatz werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Steinmeier wird zu den Opfern bei einer Andacht in der Kirche sprechen. Zu einer Mahnwache an der Gedächtniskirche sind ab 14 Uhr alle Bürger eingeladen. Der Jahrestag des Anschlags soll mit einer Kundgebung auf dem Platz (19.30 Uhr) und einer Lichterkette beendet werden.

Am Montag empfing Angela Merke Opfer und Hinterbliebene im Kanzleramt – fast genau ein Jahr, nachdem der Attentäter Anis Amri am 19. Dezember 2016 mit einem gestohlenen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche raste.

Bei dem schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland war der Attentäter Anis Amri am Abend des 19. Dezember 2016 mit einem gekaperten Lkw in den Weihnachtsmarkt gefahren. Elf Menschen starben, den polnischen Lasterfahrer hatte der Terrorist zuvor erschossen. Annähernd 100 Menschen wurden verletzt. Amri wurde Tage später auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.

