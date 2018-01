Sozialdemokraten Sigmar Gabriel nervt die Genossen Der emsige Außenminister ist für eine Groko – auch, um seinen Job zu behalten. Seine ständigen Vorstöße stoßen auf Kritik.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion SPD-Parteichef Martin Schulz (links) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts), in der Mitte: Außenminister Sigmar Gabriel, der „unheimliche Vorsitzende“ der SPD.Foto: R. Jensen/dpa

Goslar.Es gab Kekse und Kaffee im Wintergarten von Sigmar Gabriels Privathaus im Harzstädtchen Goslar. Aber natürlich war der Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu am Samstag alles andere als privat. Auch wenn er offiziell als Gegenbesuch zu Gabriels Visite in Antalya galt. Im November hatte der Deutsche den türkischen Amtskollegen in dessen Wahlkreis am Mittelmeer besucht.

Seit dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 hatten sich die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara dramatisch verschlechtert. Von einer neuen Eiszeit war die Rede. Der bisherige Tiefpunkt wurde erreicht, als türkische Behörden mehrere deutsche Journalisten, etwa Deniz Yücel von der Zeitung „Die Welt“, unter fadenscheinigen Begründungen inhaftierten. Doch Gabriel ist kein Minister, der Öl ins Feuer gießt, auch wenn aus Ankara absurde Vorwürfe zu hören sind.

Präsident Erdogan warf Deutschland mehrfach Nazi-Methoden vor, auch Cavusoglu übte scharfe Kritik, weil Berlin Türken nicht ausliefert, die am Putsch beteiligt gewesen sein sollen. Gabriel ist ein Pragmatiker mit langem Atem. Er will die Eiszeit in Beziehungen zum Nato-Partner am Bosporus beenden.

Eine erstaunliche Renaissance

Nach vorn schauen ist die Devise des ehemaligen SPD-Vorsitzenden auch in der Innenpolitik. Vor knapp einem Jahr hob er zur Überraschung vieler den einstigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz aufs Schild des SPD-Kanzlerkandidaten. Nach der Benennung von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten-Anwärter einige Wochen zuvor galt die Personalie Schulz als weiterer Coup Gabriels. Er setzte damit Angela Merkel unter Zugzwang, denn die hatte keinen eigenen Unionskandidaten aufstellen können. Mit der Ausrufung von Schulz zum Merkel-Herausforderer rühmten viele Gabriels taktisches Geschick. Und es setzte ein Schulz-Hype ein. Gabriels Licht jedoch, inzwischen vom Wirtschafts- zum Außenminister gewechselt, verblasste

. Dem kühlen Taktiker und begnadeten Redner Gabriel mag der Aufstieg des Gerechtigkeits-Apostels Schulz innerlich gewurmt haben. Doch offiziell bezeichneten sich beide weiterhin tapfer als „Freunde“. Intern ließ Schulz allerdings durchblicken, wie schwierig das Verhältnis zum Ex-Parteichef sei. Mit dem Abstieg von Schulz in der Wählergunst, etwa nach drei verlorenen Landtagswahlen im Frühjahr, begann so etwas wie die Renaissance von Außenminister Gabriel. Aus dem einst ziemlich unbeliebten SPD-Chef wurde einer der beliebtesten Politiker des Landes, was nicht nur mit dem Ministeramt zu tun hat.

Schneller und lauter als Martin Schulz

Auch innerparteilich meldete sich Gabriel, gefragt oder oft ungefragt, laut und vernehmlich zu Wort. In einem Meinungsbeitrag im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ verlangte er, die Partei solle sich klar in die politische Mitte orientieren. Auch den Begriff „Heimat“ müsse die Partei positiv besetzen. Und für die Aufnahme von Flüchtlingen müsse es Grenzen geben. Kritiker und Gegner von Gabriel, derer es innerhalb und außerhalb der SPD viele gibt, warfen ihm einen „Rechtsruck“ vor. Andere sprachen vom „unheimlichen Vorsitzenden“. Sein Verhalten gegenüber dem neuen SPD-Chef sei „illoyal“. Doch je mehr Schulz’ Stern sank, um so heller strahlte plötzlich der des einstigen Parteichefs.

Bewegtes Leben Jugend: Sigmar Gabriel, 1959 in Goslar geboren, hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Er war drei, als er nach der Trennung seiner Eltern für einige Jahre bei seinem Vater, einem „unverbesserlichen Nazi“, aufwachsen musste. Gabriel studierte Germanistik, Politik und Soziologie in Göttingen, arbeitete später in der Erwachsenenbildung der niedersächsischen Volkshochschulen. Sein dortiger Arbeitsvertrag ruht bis heute.

Karriere: Mit 18 Jahren trat er in die SPD ein und machte rasch Karriere in Niedersachsen. Von 1999 bis 2003 war Gabriel niedersächsischer Ministerpräsident, verlor dann jedoch die Wahl gegen Christian Wulff. Danach wurde Gabriel vielbelächelter Beauftragter für Pop-Musik der SPD. Von 2005 bis 2009 war er im ersten Merkel-Kabinett Umweltminister. Seit 2013 ist er Vizekanzler sowie Wirtschafts- und heute Außenminister in der dritten Merkel-Regierung.

Die knallharte Absage von Schulz an eine Wiederauflage der Großen Koalition, drei Minuten nach Schließung der Wahllokale am 24. September, hielt Gabriel für einen großen Fehler. Öffentlich kritisierte er die Äußerung jedoch nicht. Das unternahm dagegen Alt-Kanzler Gerhard Schröder, einst der politische Ziehvater von Gabriel in beider Heimat Niedersachsen, um so deutlicher. Allerdings ist der Einfluss von Gabriel in der SPD erheblich gesunken. Beim Parteitag Anfang Dezember durfte der Außenminister erst am zweiten Tag reden. Schulz nimmt ihm übel, dass Gabriel mit seinen Alleingängen oft schneller und vor allem lauter als er selbst ist.

Karriere in einer neuen Groko

Dabei ist es kein Geheimnis, dass Gabriel, genau wie Schulz, für eine erneute Groko kämpft. Er tut dies auch, um seinen Ministerjob zu behalten. Gerüchte, er wolle Finanzminister werden, schmetterte er jedoch als „Fake News“ ab. Ursprünglich war Gabriel vom Wirtschafts- ins Außenamt mit der Begründung gewechselt, er wolle sich mehr um seine Familie in Goslar kümmern. Doch seine Frau Anke, Zahnärztin aus Sachsen-Anhalt, sowie die beiden kleinen Töchter sieht der Vielflieger nun noch seltener. Als die Jamaika-Gespräche in der Nacht des 19. November platzten, schickte ihm seine Ehefrau die Nachricht: „Sag nicht, es geht weiter!“

Gabriel ist derzeit emsiger deutscher Chefdiplomat, der um die Welt jettet. Zugleich ist er ein Minister im Wartestand. Nur die Neuauflage einer Groko könnte zur Fortsetzung seiner politischen Karriere führen, die im Grunde bereits beendet schien. Doch zur 13-köpfigen Verhandlungsdelegation der SPD für die gestern Mittag begonnenen Sondierungsgespräche gehörte Gabriel nicht.

