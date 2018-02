Reaktionen So reagiert das Netz auf die GroKo In den sozialen Netzwerken dreht sich alles um die GroKo. Spott gibt es vor allem für das „Heimatministerium“.

Berlin.Nach gut 24 Stunden zähen Ringens haben Union und SPD am Mittwochmorgen bei ihren Koalitionsverhandlungen einen Durchbruch geschafft. Die Unterhändler einigten sich am Mittwochmorgen auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Ministerien. Nun liegt es in den Händen der SPD-Mitglieder, ob eine neue große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zustande kommt.

Das meint das Netz zur GroKo:

Eigentlich ist der Tag doch schon gelaufen... Erst die Meldung zur #Groko und dann noch das... pic.twitter.com/WRf35K7sci — Scoopic (@Scoopic) 7. Februar 2018

Die CSU bekommt ihre #Obergrenze, darf sie aber nicht so nennen.

Die SPD bekommt ihr #Einwanderungsgesetz, darf es aber nicht so nennen.

Wir bekommen Murks, müssen ihn aber #Koalitionsvertrag nennen. — extra3 (@extra3) 5. Februar 2018

Die Kollegen aus anderen Parteien melden sich zu Wort:







Man erkennt die #Merkel-Machtgier an der Vergabe der Ministerien. Die SPD heimst wichtige Ressorts ein als habe sie 40% geholt. Bei der CDU scheint die Devise zu herrschen: "Hauptsache Kanzler!" #GroKo https://t.co/iQIei0ucNP — Frank Magnitz, MdB (@Frank_Magnitz) 7. Februar 2018

Beim Schachern um Ministerposten top, inhaltlich flop - so kann man das Verhandlungsergebnis der #SPD zusammenfassen. Die Kompromisse sind faul und lösen keines der drängenden Probleme. Diese #Koalition hat keine Zukunft. — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) 7. Februar 2018

Um Himmels Willen NEIN! Ein „Heimat“-Ministerium? Wir sind doch nicht in Bayern oder bei Trump! Da verliere ich allen Respekt vor der GroKo. https://t.co/fwuaMGXk39 — Simone Peter (@peter_simone) 7. Februar 2018

Das sagen die Twitter-User über Horst Seehofer als neuen Innenminister:

Wie ich mir die CSU im Innenministerium vorstelle #GroKo pic.twitter.com/NSdprulFD7 — Thomas (@soherrlichhin) 7. Februar 2018

Ein „um den Bereich Heimat aufgewertetes Innenministerium“ unter Seehofer. Die Bayrifizierung der Bundesrepublik hat begonnen. #Groko — Ann-Kathrin Hipp (@ak_hipp) 7. Februar 2018

Heimatschutz-Ministerium. Wer schützt meine Heimat vor Seehofer? — Anne Roth (@annalist) February 7, 2018

Seehofer Innen- und Heimatminister.

Dabei hab ich immer aufgegessen. — yes (@_toertchen) 7. Februar 2018

Oh, wir bekommen ein Innen/Heimatministerium? Das von Seehofer geleitet wird? Bekommen wir jetzt in Berlin dann auch alle Feiertage, die die Bayern haben? Oder doch nur einen Weißwursttag in der Kantine? — DonDahlmann (@DonDahlmann) 7. Februar 2018

Heimat

Heimat und Inneres



Inneres

Inneres und Bauen



Heimat

Heimat und Bauen



Heimat und Inneres und Bauen und

Ein Horst — Johanna Roth (@joha_roth) 7. Februar 2018

Wenn man den Reaktionen auf Twitter glauben kann, kommt die SPD mit dem Ergebnis gut weg:

Nach langen Verhandlungen ist das für die SPD ein ernormer Erfolg: Nicht nur BMF und AA geholt - auch den Verlust und die Zerschlagung von BMAS verhindert. Stand lange zur Debatte. #Groko — Gordon Repinski (@GordonRepinski) 7. Februar 2018

Die SPD bekommt 6 Ministerien.



Wenn man das Kabinett anschaut denkt man fast die SPD hätte diese Wahl gewonnen und nicht das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte geholt #GroKo — David Stieg. (@DavStieg) 7. Februar 2018

Wie Martin Schulz die SPD-Basis überzeugt: „Genossen, ihr stimmt dem #Koalitionsvertrag zu. Im Gegenzug gehe ich vier Jahre auf Auslandsreise.“ — extra3 (@extra3) 7. Februar 2018

Auch kritische Stimmen zur CDU finden sich:

Jetzt erfahren wir die Wahrheit: Das zukünftige Regierungsprogramm und die Verteilung der Ministerien zeigen, dass die @cducsubt der Juniorpartner der @spdde ist.#GroKo #Sondierungsgespäche — Joachim Starbatty (@JStarbatty) 7. Februar 2018





Aktuelle politische Gefühlslage in Deutschland: Kind von Eltern das weiß, daß es für beide Elternteile besser wäre, wenn sie sich scheiden ließen. #Groko — Ian San (@HgFulminat) 7. Februar 2018

Puuuh! Wir haben wenigstens noch das Kanzleramt! — Olav Gutting (@olavgutting) 7. Februar 2018

Die aktuellen Entwicklungen rund um die GroKo finden Sie hier.